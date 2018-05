Dijo que la empresa es la única responsable por los daños ambientales y a la salud de la ciudadanía

Pachuca.-

El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños responsabilizó a la empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum) por el incendio ocurrido la tarde del sábado en el tiradero a cielo abierto, ubicado en la localidad Apepelco, así como por los posibles daños ambientales y a la salud de la ciudadanía que dicho hecho pudiera generar.

En una rueda de prensa convocada ayer por el ayuntamiento, el edil aseguró que la empresa será la única que deba enfrentar las sanciones derivadas de las posibles consecuencias ecológicas y a la salud de la población, luego que desde hace tiempo no cumple con lo estipulado en el contrato que firmó con la anterior administración en julio de 2016.

Motivo por el cual, recordó, el 13 de febrero el cabildo municipal decidió revocar el contrato que existía con la firma; no obstante, indicó que el asunto atraviesa actualmente un juicio de nulidad luego que el tribunal fiscal administrativo no ha podido resolver el asunto, por lo que acusó que no se actúa con legalidad, pues aparentemente buscan favorecer a la empresa.

Asimismo, recalcó que Valorsum es la única responsable de los hechos ocurridos el fin de semana luego que, según su contrato, se estableció que esta estaría sujeta a la responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa y ambiental que se derivara del incumplimiento de su concesión, por lo que la alcaldía se deslinda al 100 por ciento de lo ocurrido.

No obstante, el presidente municipal aseguró que su administración dará seguimiento a la denuncia que ya se presentó por daño ambiental al señalar que tienen un compromiso con la ciudadanía que no pueden dejar de cumplir, por lo que también continuarán con las medidas de contingencia implementadas desde el domingo, incluida la cancelación de clases, el reparto de cubrebocas y la atención médica gratuita en todos los centros de salud.

Respecto de si podrían existir motivos políticos detrás del asunto, el alcalde apuntó “no podría decir si fue así o no, pero sí puedo dar un cronograma de hechos para que saquen sus propias conclusiones: el sábado se clausura la planta, en la tarde alguien le prende fuego y en la mañana del domingo aparece la nota de que no hay agua en la zona

metropolitana”.

Igualmente, negó que el día de las acciones de suspensión del relleno policías de Mineral de la Reforma retuvieran o amenazaran a trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) delegación Hidalgo, pues dijo que de ser así la dependencia hubiese interpuesto una denuncia penal, lo cual no ocurrió.

Finalmente, informó que el incendio ocurrido en el tiradero a cielo abierto no afecta en nada la recolección de basura del municipio, luego que desde hace tiempo los residuos no son depositados ahí, sino en Santiago Tulantepec, como anteriormente explicó en entrevista.

