Esta pandemia ha venido a revolucionar nuestras formas de ver y entender el mundo. Si bien ya estábamos en una era digital, ahora nos queda mucho más claro este evento. La gran mayoría estamos de una u otra forma conectados a alguna plataforma para poder continuar con nuestras actividades “cotidianas”.

Con la escuela, niños y jóvenes han tenido que utilizar el televisor, la computadora, el móvil y cualquier dispositivo que tengan a la mano con acceso a la señal televisiva o de Internet para poder darle continuidad a sus actividades académicas. Ha sido una época difícil especialmente para ellos, que prefieren la convivencia directa con sus compañeros y los dispositivos para el entretenimiento.

Por el otro lado, algunos que al inicio devoramos series y películas en plataformas digitales, hoy ya no nos es tan satisfactorio, además que pareciera que el trabajo se triplicó en casa, no solo el laboral, si no también el de la limpieza y preparación de alimentos. Por lo que hemos entrado en momentos complejos para balancear nuestras actividades diarias.

Por ello, hoy quiero presentarles una propuesta que hace el colectivo Arte y Contacto de México, grupo conformado en su mayoría por egresados del Instituto de Artes de la UAEH, quienes ya tienen una larga trayectoria en cada una de sus áreas artísticas. Son un colectivo que busca incluir todas las formas del arte y acercarlas de manera social a la población.

Fieles a ese objetivo de llevar la cultura y las artes a todo el estado de Hidalgo, nos ofrecen opciones para cultivar nuestra alma a través de talleres en línea. Bien sabemos que esta nueva normalidad nos llevará aún algunos meses, así que la recomendación es aprovechar este tipo de actividades y equilibrar nuestras rutinas laborales y del hogar con otras que nos den alimento a nuestra alma y a nuestro intelecto.

Su primera propuesta es el taller ¿Qué es el arte?, donde desde la filosofía y la historia del arte Julia Borrego buscará que los participantes creen un vínculo con las bellas artes comprendiendo su origen, sentido y formalidad, me parece un ejercicio que todos debemos aprovechar. ¿Cuántas veces no nos hemos parado frente a una obra de arte (teatro, música, danza, pintura, arquitectura, escultura, literatura, cine) sin saber por dónde comenzar a mirarla, interpretarla o comprenderla? Pues este taller nos dará la oportunidad de desmenuzar la estética detrás del arte.

Para la apreciación audiovisual, Arte y Contacto nos ofrece el taller Cineminuto con tu Smartphone, impartido por Susana López Fernández. Este taller me parece maravilloso, pues ya en esta columna mucho he hablado de la cultura visual que hemos creado a través de todos los elementos visuales que nos rodean, desde una publicidad hasta una película pasando por las historietas o comics. Por ello, considero que explotar nuestra creatividad visual con un elemento que tenemos a nuestro alcance, como es el celular, es excelente.

La creatividad y la apreciación del arte también requieren de conocer nuestra corporalidad y poder expresar con ella la estética del arte, por lo que el colectivo nos ofrece dos talleres en ese sentido. Por un lado tenemos un Taller de flamenco, impartido por Ara Gutiérrez, en el que se exploraran sus bases, ritmos y por su puesto se pondrá en práctica para finalmente poder hacer un breve montaje de lo aprendido. Por el otro lado, se ofrece el taller RAM, rendimiento, activación y movimiento, a cargo de Charly Castellanos, el cual nos permitirá conectar con la sutileza del cuerpo, su fuerza y sobre todo su capacidad de comunicar y expresar de forma estética los valores del arte.

Por último, si eres más curioso que activo y prefieres expresar tu creatividad de una manera más sutil a través de manualidades y otras actividades más gráficas, está el taller de Scrapbook que ofrece Gaby González, dirigido a la creación, armado y diseño de libros y libretas desde elementos que todos podemos tener en casa o conseguir con facilidad en la papelería más cercana.

Expandir nuestra creatividad, cultivar nuestra alma, puede tener muchas formas, desde un proceso meramente intelectual, hasta el desarrollo de nuestro rendimiento físico. Espero que aprovechen esta oportunidad que artistas de talento local nos ofertan y a los que podremos acceder desde nuestro hogar a través de plataformas digitales. Aprovechemos este tiempo en casa para mantener en balance todos nuestros entornos, personales, mentales, físicos y sociales.

