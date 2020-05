Día 54 de la emergencia sanitaria por coronavirus. Hidalgo registró en cuestión de horas 16 nuevos fallecimientos. Las circunstancias indican que es momento de que la ciudadanía comience a tomar en serio el problema, pero no es así. El escepticismo es cómplice letal de la pandemia que ha dejado al menos 300 mil personas muertas en todo el mundo. En México hasta ayer se tenían registrados 45 mil 32 casos acumulados del Covid-19 y 4 mil 767 defunciones. ¿Dónde están los muertos? no los vemos. Es un cuestionamiento tan pueril como poderoso para alimentar la desconfianza de quienes viven empeñados en que la enfermedad es un invento de los gobiernos. Afirmar eso es, por decir lo menos, irresponsable. Como era de esperarse, Hidalgo se acerca frenéticamente a los primeros lugares por fallecimientos. El último corte federal reportó 141 de los 125 que se tenían hasta el miércoles de esta semana. ¿Y por qué era de esperarse? En Pachuca, por ejemplo, la movilidad sigue alta, en las calles aún hay tráfico, las personas pasean, siguen sin acatar las medidas de quedarse en casa y el distanciamiento social es prácticamente nulo. Se hablado mucho en este y otros espacios acerca de quienes deben salir a trabajar para llevar el sustento a casa, cierto, Hidalgo aún no garantiza certeza económica al 75 por ciento de las personas ocupadas, pero no todo es informalidad laboral. Desgarradoras imágenes nos mostró ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social durante una emotiva ceremonia de reconocimiento a personal clínico del hospital general de zona uno en Pachuca, que están en primera línea de atención con pacientes Covid-19. Las postales muestran a una trabajadora de la salud asomarse por la ventana mostrando la V de la victoria. El coronavirus es real y está matando por decenas. ¿Será que la soberbia es más fuerte que la vida de una persona? La curva epidemiológica en Hidalgo está en ebullición, y mientras algunos estados vienen, Hidalgo apenas va en el brote. Lo más preocupante es que ya es lugar 11 a nivel nacional en muertes por Covid-19 y todavía falta un mes para que la emergencia en el estado se enfríe. De filón. Pagar renta por una casa en Hidalgo es un navajo a la cartera. Urge que aterrice el Programa nacional de vivienda con políticas cercanas a la realidad de un país todavía empobrecido.

