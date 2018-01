Dan siete años de cárcel a hombre que violó a menor en un taxi

Pachuca.-

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de un hombre de iniciales M.J.P., tras acreditar ante el juez su responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de una menor de 16 años.

De acuerdo con un comunicado de la PGJEH, los hechos acontecieron cuando la menor de edad salió con un conocido a un centro comercial de Pachuca, al volver tomaron un taxi que los llevaría a la localidad de donde inicialmente salieron, abordaron la unidad del transporte público y ya en el automóvil, ella se percató que su acompañante y el chofer del taxi se conocían.

Los hombres comenzaron a conversar y determinaron detenerse en una tienda de conveniencia con la finalidad de comprar bebidas embriagantes.

Acto seguido, le ofrecieron de beber a la menor, quien les manifestó que no ingería bebidas alcohólicas, sin embargo, ellos respondieron que de no hacerlo, no la iban a regresar a su casa.

La menor ingirió bebidas, pero minutos después se sintió mal, declaró, debido a que era la primera vez que bebía.

Después, la víctima se sintió débil y sin fuerzas, mientras esto ocurría, el conductor del taxi se pasó al asiento trasero, que era donde la menor se encontraba, ella quiso salir del vehículo para ponerse a salvo, sin embargo no pudo y comenzó a gritar para pedir ayuda, no obstante, el hombre la retuvo en el taxi y cometió el delito que se le imputó.

Tras ser devuelta a su casa, la joven informó a su familia los acontecimientos y de inmediato se inició la carpeta de investigación correspondiente para responsabilizar legalmente al hombre del ataque de naturaleza sexual del que fue víctima.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) realizó el peritaje necesario y en la subprocuraduría dio atención psicológica a la menor, en todo momento se le brindió acompañamiento a ella y a su familia.

Luego de la investigación que dirigió el Ministerio Público adscrito, se recabaron los medios de prueba y se solicitó la orden de aprehensión en contra de M. J. P., dándole cumplimiento a la misma y así fue presentado el ahora imputado ante el juez, quien lo vinculó a proceso y después de concluir el plazo para la investigación complementaria, le fue dictada la sentencia.

En audiencia de individualización de sanciones derivada del juicio oral 45/2017 un juez del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo (TSJH) impuso una condena de siete años y seis meses de prisión y una multa económica para la reparación del daño.

