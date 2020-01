Consideró desafortunado que el CCEH no haya corroborado la información

Pachuca.- El presidente de Coparmex, Ricardo Rivera Barquín calificó como desafortunada la situación que se generó en torno al supuesto desarrollo de un prototipo de Lamborghini eléctrico en Ciudad Sahagún Hidalgo.

“A los que sorprendieron fue a los del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Coparmex no pertenece a ese organismo, hoy leía una nota que de plano les vendieron espejitos y les dijeron que iban a venir; desafortunado que no lo hayan revisado y que no hayan tenido el cuidado de ver que fuera verdad”, expresó en entrevista.

Ello, luego de que el CCEH diera a conocer la semana pasada que la noticia de que Lamborghini Latinoamérica desarrollaría un automotor de ese tipo en la empresa Pardo Motors propiedad de Carlos Pardo, ello, tras sostener reunión de trabajo con su director general Jorge Antonio Fernández García.

No obstante, pocos días después del anuncio, la firma Automobili Lamborghini aclaró en un comunicado que no tiene planes de desarrollar autos eléctricos bajo esta marca en Hidalgo, ni en ninguna parte del país.

