Debe existir crecimiento ordenado en la ciudad: investigadora

Pachuca.-

La ciudad de Pachuca está creciendo sin ningún ordenamiento territorial, por lo que las autoridades correspondientes deben mantener una adecuada ordenanza, indicó Paula Valdés, investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Argentina.

Durante su visita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el área académica de sociología y demografía, así como al centro de estudios de población del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) la docente compartió experiencias con estudiantes e investigadores.

“Vine a intercambiar experiencias y a ver si se firman algunos convenios con nuestra universidad y la UAEH para el intercambio no solo de docentes sino de alumnos, nos interesa mucho que puedan ir para allá, para conocernos”, expresó.

La también docente de la facultad de arquitectura y urbanismo de la UNNE comentó que durante un recorrido que hizo por la ciudad de Pachuca, observó que está creciendo sin ningún ordenamiento territorial.

Sin embargo, dijo, “la parte de ordenamiento depende más del poder político, por ahí hay muchos intereses que sobrepasan la gestión política y por lo menos, lo que conozco en Argentina, que va creciendo la ciudad y a veces con mucha presión de la parte privada”.

Mencionó que en Pachuca falta ordenanza en la que “se trata de que la ciudad vaya creciendo de acuerdo a un ordenamiento, pero hay cosas que sobrepasan ese poder político”.

La especialista en planificación territorial y desarrollo regional, comentó que la capital del estado también se está densificando por los grandes edificios que se han empezado a construir.

“Creo que tenemos que dejar de expandirnos, si bien, las ciudades Latinoamericanas son más de densidad baja y de ir ‘comiendo’ suelo, me parece que hay que trabajar en eso y cómo empezar a densificar los centros urbanos para no expandirnos tanto”, puntualizó.

Sobre el sistema Tuzobús, opinó que es una iniciativa interesante, pues apostar por el transporte público es fundamental, sin embargo, “lo que no vi mucho es el tema de las bicicletas o bicisendas, sí en pequeños lugares, pero no como una puja por ese medio de transporte.

“Están muy acostumbrados al carro, nosotros sí estamos trabajando en un proyecto de tratar de hacer bicisendas para la ciudad, entonces, si bien, hay pequeñas iniciativas, me parece que es otro medio de transporte importante a tener en cuenta”, refirió.

Durante su estancia de una semana en el ICSHu, la investigadora argentina tuvo tres pláticas, una con los alumnos de planificación territorial a quienes les habló sobre las ciudades intermedias de Argentina y sobre un trabajo que realiza sobre la Gran Resistencia y Grandes Corrientes; además de compartir experiencia con estudiantes de sociología y distintos investigadores.

