Debe gobierno dejar de meter las manos en partidos políticos: Morena

David Padilla Corona / Pachuca

El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo expresó que el gobierno del estado debe sacar las manos de los partidos políticos, luego que el domingo se manifestaron supuestos simpatizantes a los que calificó como actuarios del gobierno.

En entrevista para este diario, el dirigente Abraham Mendoza Zenteno explicó que la mayoría de los manifestantes que protestaron en Morena no eran afiliados al partido, por lo que suponen que son manos ajenas que pretenden desestabilizar.

“Consideramos en primer lugar que Omar Fayad debe de sacar las manos de Morena. No mandar a desestabilizar nuestro procedimiento que estamos llevando a cabo en torno al Programa nacional de organización”, declaró el líder morenista.

Mendoza Zenteno abundó que además de personal de gobierno del estado, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo los dirigentes, pretenden desestabilizar al partido.

“Obviamente que les preocupa porque Morena en Hidalgo está creciendo y aglutinando a mucha gente y obviamente es parte del temor que les infunda.”

El líder morenista aclaró ante las denuncias del Movimiento Hidalguense contra el Gasolinazo y la Carestía que su partido no ofrece candidaturas y abundó que son los militantes de Morena quienes, en caso de que haya malos manejos, pueden acudir a las instancias correspondientes.

“Salimos a atender a las personas, dimos la cara, entablamos un diálogo con ellos y son inquietudes que estamos atendiendo.”

Mendoza Zenteno expresó que son respetuosos del movimiento contra el gasolinazo, pero se suponía que no tenía fines partidistas, por lo

que presumen algo raro.

“Pueden ser de algún otro partido o del propio gobierno del estado. Yo creo que Omar Fayad debe sacar las manos de los partidos políticos y dedicarse a gobernar”, sentenció el líder de Morena en Hidalgo.

El domingo, integrantes del Movimiento Hidalguense contra el Gasolinazo y la Carestía protestaron a las afueras de la sede estatal de Morena contra la presunta infiltración de personas de gobierno, imposición de candidatos y anomalías en el partido.

