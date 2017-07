Debuta Chucky con derrota en el PSV

Eindhoven.- El equipo holandés PSV, donde milita el mexicano Hirving el Chucky Lozano, perdió en casa 1-0 contra el Osijek, en el partido de ida por la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League.

Los Granjeros no pudieron contrarrestar el vigor impuesto por el equipo croata, que con un cuadro sin grandes estrellas reflejó el buen momento por el que pasa el futbol de su país.

PSV trato el primer tiempo de llegar al marco del Osijek sin conseguir frutos, así se fueron al descanso mientras Lozano observaba el partido de su escuadra desde el banquillo.

En el segundo tiempo la tónica fue igual, PSV volcado a la ofensiva y Osijek esperando en su propio campo un contragolpe, el cual no tardó en llegar, pues en una descolgada al minuto 57 marcaron por medio del capitán Borna Baricic desde los 11 pasos.

La reacción del local vino del banquillo cuando el técnico Phillip Cocu echó mano de sus mejores hombres para tratar de dar vuelta al partido.

Lozano entró al minuto 62 y se mostró participativo creando peligro en el área de los balcánicos y aunque no pudo anotar no desentonó en su debut en competencias europeas.

El jugador mexicano recién se reportó con el equipo después de participar con la selección mexicana en la Copa Confederaciones, donde el Tri se colocó en el cuarto lugar.

Ronda

El partido

era de eliminatoria para la siguiente ronda de la Europa League

No votes yet. Please wait...

Comentarios