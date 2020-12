La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) dio un manotazo sobre la mesa a la altura de la actual emergencia sanitaria. La dependencia que encabeza Alejandro Benítez Herrera ordenó el cierre de actividades no esenciales y limitar otras. No se esperaba menos frente a la crisis que ha matado a 2 mil 843 personas en Hidalgo y que mantiene saturados al 100 por ciento a siete hospitales del sector público, sin posibilidades de que haya más ingresos. La medida aplicará para antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casas de juego, boliches y billares, además de eventos sociales y religiosos en los ocho municipios con alta incidencia de contagios del coronavirus (Covid-19). En el caso de los locales con venta de alimentos, tiendas departamentales, de conveniencia, balnearios y aquellos con actividades al aire libre, el aforo permitido será del 20 por ciento de su capacidad. El costo económico de esa medida no puede ser peor del que ya se tiene. Para poner en contexto, este año desapareció definitivamente el 23.07 por ciento de negocios en Hidalgo, de acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin semáforo rojo de por medio, la SSH, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh) determinó cerrar los establecimientos que promueven la movilidad innecesaria. Lamentable, pero cierto. Hidalgo entró en un segundo pico de la pandemia que obliga a sacrificar el empleo de cientos de personas, no hay otra manera de controlar la movilidad, la disciplina sanitaria se relajó a tal grado de volver a los niveles más altos de contagios. Por otro lado, parece que se avizora una luz al final del túnel. El gobierno federal presentó el calendario de vacunación que se aplicará a finales de este mes, cuando lleguen las primeras dosis de Pfizer. Aunque ello no implica que la enfermedad desaparecerá, aflora la esperanza de que esta pesadilla acabe pronto. De filón. Las millonarias inversiones anunciadas desde el Ejecutivo estatal parecen cobrar fuerza. Entre enero y septiembre de 2020, la inversión extranjera directa captada por el estado registró un crecimiento del 8.9 por ciento, 19 millones de dólares adicionales en comparación con el año pasado.

