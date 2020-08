Decomisos a Lozoya cubren daños por Agronitrogenados

El cual se calcula en 200 millones de dólares

Ciudad de México.- Los bienes asegurados a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), son equivalentes al daño por la compra de la planta de Agronitrogenados, que se calcula en 200 millones de dólares, aseguró el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia (…). Tenemos bienes que acreditan si no todo, una buena parte de lo que debe”, dijo el fiscal en una conferencia durante el Seminario de Paz y Violencia, impartido por el Colegio de México (Colmex).

El funcionario aseguró que en el caso de Emilio Lozoya, frente a los señalamientos de trato privilegiado, el objetivo es ir al fondo de la historia “negra de ocultamientos y complicidades” porque México no merece quedarse con “chivos expiatorios”.

“(A Lozoya) eso no le excluye de responsabilidad. No se le dio nada fuera del marco legal y sí está dando el resultado que esperábamos, el asunto (Odebrecht) en otros países fue al fondo, no es justo que en este país las cosas queden en chivos expiatorios. Se trata de encontrar el fondo y la verdad de lo que realmente ocurrió, si esto es la concreción desde el Estado y desde el poder como dice Lozoya, tiene una importancia para el país que no se puede devaluar, pero a él no se le ha dado ningún beneficio procesal”, dijo.

En la conferencia, al ser cuestionado sobre del por qué Lozoya llegó de España a un hospital privado y hoy goza de prisión domiciliaria, explicó que el tener a un individuo dentro un proceso penal en donde ya se obtuvo del juez de control la orden de aprehensión, la ficha roja de Interpol, se litigó frente a las cortes españolas y se ganó “de forma contundente”, se trata ya de una persona sujeta a un proceso.

En ese sentido, agregó, la ley es muy clara: “cuando alguien hace una declaración formal dentro del proceso, dice que aportará datos suficientes para ir al fondo de un asunto de historia negra de ocultamientos y complicidades, es una oportunidad para que la justicia vaya al fondo del asunto. Si ese individuo va a generar esa posibilidad, la ley permite al Ministerio Público dar facilidades para obtener la información”.

“(Por el caso Odebrecht) hay presidentes que se suicidaron y en México no pasaba nada, estaba en el limbo. Sí podemos llegar a ese fondo, hay importancia en no ser una excepción de corrupción y la ley nos autoriza generar procedimientos”, agregó.

Gertz Manero también fue cuestionado sobre el tema de la reparación del daño en este caso. Aseguró que una de las funciones fundamentales que se tiene en materia de justicia es precisamente la reparación del daño, por lo que es uno de los factores con mayor prioridad.

Dijo que en el caso Lozoya el daño está establecido con toda precisión gracias a los peritajes, las denuncias y los elementos de prueba de lo que sufrió el Estado mexicano en la compra de la planta de Agronitrogenados están establecidos.

Comentarios