Defiende Delfina sumar a Korrodi

ZEDRYK RAZIEL Y CLAUDIA

SALAZAR / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Delfina Gómez afirmó que si Morena quiere ganar en los comicios de 2018, debe ampliar sus filas.

La abanderada a la gubernatura del Estado de México advirtió, no obstante, que Lino Korrodi, así como otros personajes que se sumen a Morena, debe demostrar que comparten los principios partidistas de cambiar el país.

“Tiene que haber esa apertura, me queda claro que, si realmente se quiere ganar un proceso (electoral), tiene que haber la suma, no podemos cerrarnos, salvo algunas excepciones”, sostuvo en rueda de prensa en el Senado.

“Morena, uno de los principios que tiene, es venir uniendo, venir conjuntando a ciudadanos que tengan una buena voluntad (y compartan) un principio de lo que queremos, hacer acciones tendientes a lograr una transformación de nuestro país, y que tiene también establecidos en los principios Morena, que yo creo que aquel que quiera sumarse va a tener que pasar esa prueba de fuego”, planteó.

La diputada federal con licencia precisó que ni Carlos Salinas de Gortari ni Vicente Fox tendrían cabida en Morena, como declaró a Reforma el dirigente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que en otros casos sí es viable la inclusión debido a que, más allá de los intereses personales y de las intenciones de las personas, importa trabajar por el proyecto de nación del partido.

“En Morena no somos agencia de colocación de empleos ni banco para dar dinero, en Morena lo único que pedimos a aquel que se quiera sumar a este esfuerzo es que tenga la conciencia de que, hoy más que nunca, nuestro país necesita de esa suma de esfuerzos.

“Estamos en una situación en donde, más allá del interés y el protagonismo personal, tenemos que pensar en qué está pasando en nuestra sociedad.”

