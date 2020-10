Definen nuevos criterios para detección de casos Covid

Pachuca.- Durante la conferencia vespertina del panorama Covid-19 en México, José Luis Alomía, director de epidemiológía, presentó un nuevo criterio para la vigilancia de casos, este se refiere a la asociación y dictaminación de aquellos cuya prueba no fue confirmada pero estuvieron cerca de una persona con positivo.



De los 789 mil 780 confirmados totales, un total de 757 mil 085 se dieron tras una confirmación de laboratorio, 24 mil 120 por asociación, mientras los 578 restantes son producto de una confirmación por dictaminación.



Estos nuevos indicadores se realizan debido a que la observación de las pruebas que no fueron contundentes o de personas que cumplen el resto de los criterios, pero no pudo confirmarse el resultado, por el mal estado de la prueba, porque no pudo realizarse u otras consideraciones.



Este panorama permitirá ser más certero de la ocurrencia de los contagios en la transmisión comunitaria. El funcionario reiteró que la suma de casos de hoy es producto de estos criterios y no se debe de nuevo a una cifra record de casos y defunciones en un solo día.



En el desagregado por entidades, Hidalgo es uno de los estados con menos contagios sumados bajo estas modalidades a comparación de Sonora, CDMX o Baja California que en su vigilancia epidemiológica estatal sí las consideran.

En cifras, Hidalgo ha acumulado 12 mil 686 positivos de esta enfermedad desde marzo a la fecha y 2 mil 24 defunciones en total, siete en las últimas horas.

