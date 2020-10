Definen nuevos criterios para detección de contagios

Ese panorama permitirá ser más certero con la ocurrencia de infecciones en la transmisión comunitaria

Pachuca.- Durante la conferencia vespertina de ayer sobre el panorama Covid- 19 en México, el director de epidemiología José Luis Alomía presentó un nuevo criterio para la vigilancia de casos, que se refiere a la asociación y dictaminación de aquellos cuya prueba no fue confirmada pero estuvieron cerca de una persona con positivo.

De los 789 mil 780 enfermos confirmados totales, un total de 757 mil 85 se dieron tras una confirmación de laboratorio, 24 mil 120 por asociación, mientras los 578 restantes fueron producto de una dictaminación.

Esos nuevos indicadores se realizan debido a que la observación de las pruebas no fueron contundentes o de personas que cumplen el resto de los criterios, pero no pudo dictaminarse el resultado, por el mal estado de la prueba, porque no pudo realizarse u otras consideraciones.

Ese panorama permitirá ser más certero con la ocurrencia de contagios en la transmisión comunitaria. El funcionario reiteró que la suma de casos de ayer es producto de esos criterios y no se debe de nuevo a una cifra record y defunciones en un solo día.

En el desagregado por entidades, Hidalgo fue uno de los que registró menos infecciones sumadas bajo esas modalidades a comparación de Sonora, Ciudad de México o Baja California, que en su vigilancia epidemiológica sí las consideran.

En cifras, el estado ha acumulado 12 mil 686 positivos de la enfermedad desde marzo y hasta la fecha; así como 2 mil 24 defunciones en total, siete en las últimas 24 horas.

La ocupación hospitalaria sigue a la baja y está al 33 por ciento de camas generales y 17 de ventiladores y soportes respiratorios artificiales.

La mayor saturación se registra en Colima, con 54 puntos porcentuales y en la Ciudad de México con 40.

En cambio, la mayor disponibilidad de ventiladores se reporta en Campeche, con 97 unidades porcentuales; Chiapas, con 94; Guanajuato, 91; así como Tamaulipas y Quintana Roo, con el 87 por ciento.

Cierran caja de ahorro SNTE Hidalgo Debido a un alto riesgo de brote del Covid-19, la caja de ahorro y crédito de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo cerrará sus puestas, confirmó la institución.

Cabe señalar que esa área no había prestado sus actividades de manera puntual, sin embargo, actualmente existen indicios de un alto riesgo de contagio en sus instalaciones.

Por esa razón, a partir de hoy y hasta el 20 de octubre todas las jornadas serán suspendidas.

El objetivo es reducir el riesgo de un posible brote, informó el secretario general de la organización, Enrique Morales Acosta.

Ante ello, el gremio mostró inquietud por los trámites que fueron iniciados para obtener un crédito o préstamo, pues hasta el momento no ha sido dirigida esa atención a ninguna otra ventanilla. La caja está ubicada en el boulevard Ramón G Bonfil.

