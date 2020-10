Dejan fuera a suplente de Más por Hidalgo en foro Coparmex

Pachuca.- El encuentro virtual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con candidatos a la presidencia municipal de Pachuca que se realizó la tarde de ayer dejó fuera al partido Más por Hidalgo, pues la participación del candidato suplente Diego Neri Martínez no fue aceptada en representación del propietario Gustavo Ríos Rivera, quien no pudo acudir debido a que se recupera del coronavirus (Covid-19).

El último de los cuatro foros denominados Participo, Voto y Exijo, arrancó puntualmente y aunque el presidente del organismo Ricardo Rivera Barquín, quien moderó, aclaró que Ríos Rivera no participó por motivos de salud, vía comunicado de prensa el aspirante sustituto fijó postura.

De acuerdo con el documento, Rivera Barquín negó la participación a Neri Martínez. Cabe recordar que, en el caso del primer encuentro con candidatos, celebrado en Tula, sí se permitió la participación de una representante del candidato Ricardo Baptista, quien en aquel momento marchaba un juicio para un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El día de hoy primero de octubre (ayer), no participaré en el debate organizado por Coparmex, no por cuestiones de agenda o negación propia, sino porque el mismo organismo el cual preside Ricardo Rivera Barquín, negó nuestra participación tras no estar el candidato propietario argumentando que, si no está el candidato, no podemos participar”, dijo.

También recalcó que negar la voz a una persona, coarta el derecho a la democracia.

En tanto, sí participaron en el foro Isidro Pedraza Chávez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Chávez del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Conde de Podemos, Pablo Vargas de Morena, Darina Márquez de Nueva Alianza, Rubén Muñoz de Movimiento Ciudadano, Sergio Baños del PRI y el independiente, Ricardo Crespo.

Los contendientes no dejaron pasar la oportunidad de hacerse críticas y señalamientos entre uno y otro, en un intento de debatir, aunque de acuerdo con las reglas de foro estaban prohibidos.

En apego a lo establecidos en las reglas del ejercicio, cada aspirante presentó un mensaje de presentación y luego respondieron una serie de preguntas que fueron seleccionadas de manera aleatoria, las cuales giraron en torno a temas como desarrollo económico, seguridad, medio ambiente y reactivación económica y movilidad en la capital.

En sus mensajes de cierre aumentaron los reproches; Sergio Baños mostró una encuesta a Pablo Vargas para recalcar que es él y no el morenista quien tiene la mayor parte de las preferencias; ello sucedió cuando el representante de Morena dejó momentáneamente su espacio vació; hecho que causó risas de los participantes. Por su parte, Andrés Chávez señaló al priista y expresidente de Coparmex de representar al PRI del pasado.

