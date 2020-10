Dejan fuera a suplente de Más por Hidalgo en foro Coparmex

• Vía comunicado aseguró que Ricardo Rivera le negó la participación

Pachuca.- El encuentro virtual de Coparmex con candidatos a la presidencia municipal de Pachuca que se realiza en estos momentos dejó fuera al partido Más por Hidalgo, pues la participación del candidato suplente, Diego Neri Martínez no fue aceptada en representación del propietario Gustavo Ríos Rivera, quien no pudo acudir debido a que se recupera de Covid-19.



El ultimo de los cuatro foros denominados “Participo, Voto y Exijo” arrancó puntualmente y aunque el presidente del organismo Ricardo Rivera Barquín, quien moderó el foro, aclaró que Ríos Rivera no participó por motivos de salud, vía comunicado de prensa el aspirante sustituto fijó postura.

De acuerdo con el documento Rivera Barquín negó la participación a Neri Martínez.



“El día de hoy 1 de octubre no participaré en el debate organizado por Coparmex, no por cuestiones de agenda o negación propia, sino porque el mismo organismo el cual preside Ricardo Rivera Barquín, negó nuestra participación tras no estar el candidato propietario argumentando que, si no está el candidato, no podemos participar”, dijo.

El candidato suplente también recalcó que negar la voz a una persona coarta el derecho a la democracia.



Hasta ahora el resto de los aspirantes presentan sus propuestas de campaña, con algunos señalamientos entre uno y otro, aunque de acuerdo con las reglas de foro estaban prohibidos los ataques.



