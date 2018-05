A pesar de que Thomas de Quincey se considera uno de los autores más finos del humorismo irlandés, su nombre pasó a la historia después de tomar una de las frases más célebres de Jonathan Swift, quien afirmó que para evitar el exceso de niños había que freírlos y comerlos. La gravedad del comentario de Swift –quien luego de sus famosas Aventuras de Gulliver, que el mismo Borges denominó una de las críticas más feroces a las culturas europeas, a la postre convertida en literatura infantil– no tardó en causar revuelo, pero hizo eco en la imaginación de De Quincey, quien dedicó una porción muy generosa de su obra a la muerte infligida y cómo por ella se describe a la cultura occidental y su fascinación por el tema.

En primer lugar, oculto por la historia, el texto de Swift apuntaba hacia la explotación infantil de la que Irlanda fue presa debido a la emergencia de fuerza de trabajo de menores de edad, así como trata de blancas, dada la extrema pobreza y, a partir de que se podía hablar de conteos demográficos, se descubrió la tendencia de muchas familias a emplear a sus hijos para que “no fueran una carga para sus padres”. De allí provino, mediante un mecanismo de la literatura estética instalada en el ensayo, una de las llamadas de atención más punzantes producidas por un escritor.

Con ese recurso en las manos, De Quincey decidió explorar qué forjaba el interés de quienes elegían un texto cuyo eje temático apuntaba inconfundible hacia la muerte, pero en particular al asesinato. Fue hasta años después que De Quincey en un ensayo escrito en 1823 describió a su juicio el motivo porque narraciones y la mayoría de reconstrucciones relatadas por la crónica policiaca tienden a ser objeto del interés popular: “El asesinato es una transgresión mágica que suspende el tiempo y crea un mundo diabólico…”

Cuando a ello se le suma el debate centenario de las religiones católica y protestante en el seno de Gran Bretaña, cuya convicción de supremacía una sobre la otra condujo a guerras por adhesión y simpatía con cada una de las poblaciones en juego, la muerte fuera de un plan divino más allá de enfermedades y conflictos bélicos ganó un lugar privilegiado en la cultura occidental. Pero la evidencia de su interés ya estaba en la obra de Shakespeare, cuyas obras favoritas cargan con la presencia de un homicidio para desencadenar sus argumentos, así como el sentido del que parte su desarrollo.

Así, De Quincey se dio a la tarea de escribir los textos que comprenden Del asesinato considerado como una de las bellas artes, donde por la recolección de hechos acaecidos en la prensa de su tiempo, un grupo de burgueses sin oficio de la misma forma que una sociedad de enólogos catarían las diferentes cosechas de una cava de vinos, elaboran sus argumentos en torno a las muertes violentas que tenían lugar en Gran Bretaña.

Eso que con un ocio soberbio y en apariencia indiferente a las causas de fondo podría describirse como la cúspide de la curiosidad morbosa, ya desde su primera entrega es una de las críticas más descarnadas al desarrollo del reino británico en calidad de una de las potencias industriales, a la vez representante de los imperios europeos, pero de tal forma indiferente a su población que el texto mismo se antoja una forma de insolencia que describe a las capas de la sociedad que lejos de verlo como un riesgo al bienestar común, lo perciben como motivo para apartarse del aburrimiento.

Hoy día, luego del furor que despertó la década de 1980 con la aparición del serial killer en calidad de personaje del entretenimiento de masas, pese a lo contradictorio del discurso que De Quincey pudo elaborar, el escritor sí alcanzó a ver con décadas de anticipación la forma en que la violencia se hacía de un lugar exclusivo, pese a la retórica que rechazó cada una de sus reflexiones, misma que después se convirtió en el argumento triunfal de toda guerra, fuera cual fuese.

