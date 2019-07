Del Toro da más detalles de Scary stories

Ciudad de México.- Guillermo del Toro tiene claro que la forma de crear los mejores sustos en la audiencia con la película Scary stories to tell in the dark, de la cual es productor, es a través de recrear un ambiente en el que la tecnología brille por su ausencia.

“Era importante ubicarla en los años 1960, no hay Google ni teléfonos, también emplearemos efectos especiales físicos”, explicó el director ganador del Oscar en una conferencia durante la Comic-Con en San Diego, California, Estados Unidos.

La película está basada en una saga de libros que tiene como protagonistas a seres sobrenaturales de aspecto aterrador. “He hecho a monstruos por 30 años y es un sueño trabajar así”, indicó al público del Horton Grand Theater, en el que compartió avances del proyecto junto al director Andre Ovredal.

“Creo que estamos haciendo una película para nuestra versión de nosotros a los 12 años, hay generaciones de lectores que disfrutaron de estos libros y estoy seguro de que esto es algo que niños y padres por igual pueden disfrutar”, aseguró.

