Con el grito de protesta Times Up! sobre el acoso sexual en Hollywood, la 75 entrega de los Globos de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera (HFPA por sus siglas en inglés), se tiñó de negro y coronó a Tres anuncios por un crimen como la mejor película de drama de este año, quitándole el premio a The shape of water del mexicano Guillermo del Toro.

El histrión que competía por siete premios, ganó el Globo de Oro a mejor director, dejando en el camino a los grandes Steven Spielberg, Riddley Scott, al experimentado Christopher Nolan y al nuevo de la categoría Martin McDonagh.

Lady Bird, ópera prima de Greta Gerwig, le quitó la presea de mejor película de comedia o musical a El gran showman, Yo, Tonya y The disaster artist.

Saoirse Ronan (Lady Bird) y Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen) se llevaron los premios a mejor actriz, tanto para comedia o musical y para drama; mientras que el británico Gary Oldman se llevó el Globo de Oro por su actuación como Winston Churchill en The darkest hour y James Franco se llevó la estatuilla a mejor actor de una película de comedia o musical por su actuación en The disaster artist.

Los primeros premios fueron para las producciones para la televisión y sus actores, “Marvelous Mrs Maisel”, “The handmaid’s talek”, “This is us”, “Fargo” (con Ewan McGregor), “Master of none” y “Big little lies” (que se llevó el mayor número de estatuillas para la televisión) se adueñaron de las preseas para ese rubro que distingue esos premios.

La parte musical

estuvo dividida, las preseas para el mejor score y mejor canción original fueron para

The shape of water,

con la música de Alexandre Desplat y “This is me”, de la cinta El gran showman.

Además, la cinta animada Coco fue la triunfadora en su categoría con lo que se prepara para los premios Annie del cine animado.

Asimismo, este año la prensa extranjera otorgó el Cecil B DeMille Award a la conductora de televisión, productora, filántropa y actriz Oprah Winfrey por el impacto de su trabajo en el mundo del entretenimiento.

+ Ganadores

Mejor película-drama

Tres anuncios por un crimen (Three billboards outside ebbing, Missouri)

Lady bird

Gary Oldman, Las horas más oscuras (The darkest hour)

Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen (Three billboards outside ebbing, Missouri)

James Franco, The disaster artist

Saoirse Ronan, Lady bird

Sam Rockwell, Tres anuncios por un crimen (Three billboards outside ebbing, Missouri)

Alison Janney, I, Tonya

Guillermo Del Toro, La forma del agua (The shape of water)

Martin McDonagh, Tres anuncios por un crimen (Three billboards outside ebbing, Missouri)

Coco

In the fade (Alemania / Francia)

Alexandre Desplat, La forma del agua (The shape of water)

El gran showman (The greatest showman) – “This is me”

“The handmaid’s tale”, Hulu

“The Marvelous Mrs Maisel”, Amazon

Sterling K Brown, “This is us”

Elisabeth Moss, “The handmaid’s tale”

Aziz Ansari, “Master of none”

Rachel Brosnahan, “Marvelous Mrs Maisel”

“Big Little Lies”, HBO

Ewan McGregor, “Fargo”

Nicole Kidman, “Big little lies”

Alexander Skarsgård, “Big little lies”

