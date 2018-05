Demanda Nestora a Meade por daño moral

ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Nestora Salgado presentó una demanda civil por daño moral en contra del candidato presidencial José Antonio Meade por haberla llamado secuestradora durante el segundo debate presidencial.

Acompañada de su abogada Susana Mercado, la exlideresa de las autodefensas de Olinalá, Guerrero, presentó la demanda en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.

“Estamos pidiendo que el señor se retracte; el señor ha lastimado mi honra nuevamente, porque el señor no es juez, el candidato por parte del PRI está cometiendo otro delito al llamarme a mí secuestradora”, dijo.

“El señor está jugando con la mente de los mexicanos queriéndome poner a mí esa máscara de secuestradora. Yo tengo aquí las pruebas de que de todo lo que se me acusó, aquí están mis boletas de libertad.”

En entrevista, Salgado explicó que en la demanda solicita una reparación del daño consistente en una disculpa pública por parte del abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal.

A través de su abogada, ayer la activista presentó el mismo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Llevo dos años en libertad y nunca le movieron, ahora que ya soy candidata al Senado de la República, ahora avientan a todos los perros al ataque”, expresó.

“¿Para qué? Para bajar mi candidatura porque no les conviene que Nestora llegue al Senado, porque con Nestora viene la voz del pueblo y eso no lo van a soportar nunca.”

Salgado dijo que no renunciará a su candidatura plurinominal a la Cámara alta y, por el contrario, la defenderá con “uñas y dientes, más que nunca”.

El domingo, durante el debate, Meade condenó que Salgado sea candidata a senadora plurinominal por Morena porque, afirmó, es una secuestradora que quedó libre por una falla en la justicia.

En marzo de 2016, la líder comunitaria fue absuelta por un juez federal de las acusaciones que había en su contra por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio.

Sin embargo, el miércoles el Poder Judicial de Guerrero descongeló una apelación promovida por la fiscalía estatal contra esa resolución que dictó el juzgado sexto de distrito.

