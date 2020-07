Ciudad de México.- Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate, denunció actitud amenazante y hostigadora por parte del gobernador de Baja California Jaime Bonilla, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar.

De acuerdo con Proceso, lo anterior con el fin de que apruebe la reducción de tres años para la próxima gubernatura.

La alcaldesa envió una carta al presidente y al líder morenista en la que indicó que el 27 de junio, el secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano indicó que se presentaría nuevamente una iniciativa sobre la reducción de seis a tres años para el periodo de gobierno y le pidió no someterla a votación de cabildo.

Además indicó que el secretario le pidió que por “indicación directa de usted” debe aprobarse el cambio así como le reclamó por el rechazó del cabildo a la propuesta anterior.

“Así también de manera amenazante me señaló que, si mi respuesta era no apoyar la propuesta del gobernador, me atuviera a las consecuencias y que fuera responsable de mis actos; por lo anterior, expreso mi temor por la integridad física de mi familia y mi persona, ello a la luz de los acontecimientos que a continuación me permito informarle”, detalló en la misiva.

Asimismo, indicó que tras el incidente, se publicó en medios locales que estaba “cerca de llegar a prisión por desacato a un juez federal”.

“Por lo anterior, me permito pedirle encarecidamente su muy considerado apoyo, intervención y solidaridad para que cesen las amenazas y hostilidades realizadas en contra del municipio de Tecate, a mi persona y a mi familia, que de manera prepotente lleva a cabo el secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, y a su vez se recupere el orden legal y constitucional en el estado de Baja California”, añadió en el documento que le entregó a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

