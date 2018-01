Pachuca.-

La exdirectora de la unidad de rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre (URRRFS) de Pachuca Erika Ortigoza Vázquez denunció un desvío de recursos en la actual administración del centro, pues tiene evidentes fallas en infraestructura y el cuidado de los animales.

En entrevista, posterior a la conferencia de la dirección del lugar a la cual no la dejaron acceder, la exfuncionaria dijo que en la nueva administración del centro no existen guardias 24 horas como antes, los animales viven en malas condiciones y, además, está deshabilitado el Museo de Rescate Animal (Mura).

Refirió que a pesar de que el DIF municipal se apoderó del espacio, este viene de un programa federal, el cual dio 2 millones de pesos para equipar a la unidad de rescate en cuestiones de infraestructura, de lo cual los reactivos están caducados, lo que dejó sin estudios médicos a los animales.

Ortigoza Vázquez agregó que el monario, de 1.5 millones de pesos, está infestado de ratas y en el Mura, de 2.5 millones de pesos, se caducaron las licencias de la realidad virtual, páginas touch y no contrataron el servicio de Internet.

“Eso es desvío de recursos, por eso yo decía el no impactar al público objetivo que se iba a beneficiar con el recurso federal etiquetado al estado y del estado bajado al municipio de Pachuca, es desvío de recursos.”

Por ello exigió, si no amor, cuando menos respeto hacia los animales y que el personal conozca del tema; “pido la remoción de esta señora (la directora Jacqueline Rivas Villareal), quien además es una persona mentirosa y cobarde”, puntualizó.

En ese sentido, también urgió una inspección del lugar por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y si es que ya se ha hecho que sea pública para la ciudadanía.

“El recurso que se aplica es del erario público y estamos hablando que se están muriendo animales, no en un zoológico, sino en un lugar hecho para rehabilitar, no para dar mantenimiento a los animales”, sentenció Ortigoza.

La dirección de la unidad ha estado a cargo de Erika Ortigoza Vázquez, Marisol Hernández Pérez y desde agosto de 2017 por Jacqueline Rivas Villareal.

Comentarios