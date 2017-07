Denuncia umpire discriminación racial en MLB

Tweet on Twitter

Ciudad de México.- Ángel Hernández, un umpire en las mayores durante casi un cuarto de siglo, interpuso una demanda contra las Grandes Ligas en la que alega que ha sido víctima de discriminación racial.

En la demanda presentada ante la corte de distrito federal en Cincinnati, Hernández asegura que Joe Torre, el director ejecutivo de beisbol de MLB, “tiene un historial de antipatía hacia Hernández que se origina del periodo en el que Torre fungió como manager de los New York Yankees”.

Hernández, de 55 años, nació en Cuba y reside en Florida.

Como evidencia de la supuesta discriminación, la demanda cita que Hernández no ha sido asignado a trabajar en la Serie Mundial en la última década y que el beisbol no lo ha ascendido a la función de jefe de umpires. Grandes Ligas declinó hacer comentarios, dijo el portavoz Michael Teevan.

Hernández mencionó las críticas de Torre en 2001 y dijo que él “parece ver algo que nadie ve y yo creo que él solo busca captar la atención en el terreno”.

