El actual titular del instituto también fue denunciado por el mismo motivo cuando fue director jurídico de la SEPH

Pachuca.- Ubaldo Benítez Trejo y Edgar Orlando Ángeles, trabajadores del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE), ambos con puestos de directores de planeación y administración, así como acompañamiento y formación empresarial, respectivamente, denunciaron hostigamiento, violencia laboral, intimidación y acoso de parte del encargado de despacho del organismo, Carlos Arozqueta Solís.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, Benítez Trejo indicó que desde su llegada al instituto, el 27 de enero, Arozqueta Solís pidió la renuncia de ambos funcionarios, ello con miras a asignar ambas plazas a sus allegados.

“Su carta de presentación fue que él es el que había metido a la cárcel a varias personas de la SEPH, que las había corrido, que no se andaba con juegos e iba a limpiar el IHCE, porque era muy cercano al gobernador”, indicó.

El quejoso relató que el encargado de despacho le hizo saber que su ciclo en la institución había terminado, únicamente porque no le tenía confianza y le dio 15 días para entregar su renuncia.

“Me dijo que mi ciclo en el IHCE ya había terminado, que entregara mi renuncia y que me daba 15 días para ello, que ya no me quería ver ahí porque no me tenía confianza”, comentó.

Ante el hecho, Benítez Trejo reportó el incidente al secretario de la contraloría Cesar Mora Velázquez quien le indicó que se volviera a presentar en la oficina; no obstante, el 29 de enero el guardia en turno acudió a sacarlo de las instalaciones por instrucciones de Arozqueta Solís.

Desde entonces cada vez que se ha presentado a su puesto de trabajo, los vigilantes le niegan el paso. Además, abundó, el encargado de despacho les fabricó una denuncia a ambos por tráfico de influencias por el presunto otorgamiento de créditos a familiares, pese a que se trata de un proceso que pasa por la validación de un comité técnico.

“Como se enteró de que mi hermano tiene un financiamiento anterior (2018), el cual ya se liquidó, fabricó pruebas y nos puso una denuncia por tráfico de influencias a mí y a Edgar Orlando Ángeles Pérez”, comentó.

Arozqueta Solís argumentó que los funcionarios tienen dos años de no presentarse a laborar pese a que él apenas asumió su encargo en enero.

Los afectados, Ubaldo Benítez Trejo y Edgar Orlando Ángeles piden respeto a sus derechos laborales y que no les quiten sus empleos.

Ayer por la mañana, Benítez Trejo entregó una queja por escrito ante la Secretaría de la Contraloría, mientras que Ángeles lo hará hoy.

Modus operandi En 2018, Carlos Arozqueta Solís también fue denunciado por trabajadores de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) por despidos y amenazas. El funcionario ocupaba entonces el cargo de director jurídico de esa dependencia y bajo el argumento de ser amigo del gobernador, Omar Fayad.

En aquel momento, los afectados denunciaron el despido injustificado de al menos 25 trabajadores del área jurídica.

En septiembre de ese año, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar anunció que, tras la protesta de trabajadores de la SEPH, exigían una investigación en contra de Arozqueta.

Luego, en noviembre, el titular Atilano Rodríguez dio a conocer que Arozqueta Solís ya no trabaja en la secretaría y existía una carpeta de investigación en su contra, ello durante su comparecencia ante legisladores locales.

No obstante, pasados unos meses y pese a todos los señalamientos, la administración estatal le dio un nuevo encargo en el gobierno, ahora en el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE).

