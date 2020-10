Denuncian atención tardía en ISSSTE

Esta no es la primera vez que surge en el mes, no obstante serán las mismas instituciones las que determinen si hubo o no mala práctica

Pachuca.- De nueva cuenta, surge una denuncia pública contra el ISSSTE Pachuca debido a la mala atención que han recibido los usuarios, esto pese a que la institución ha insistido en la mejora del trato al derechohabiente.

Una usuaria, cuyo nombre se reserva por temor a represalias, narró que su hija fue internada en el nosocomio, pese a que su diagnóstico requería una operación urgente su atención tardó 12 horas. Cuando intervinieron a la menor, tenía un cuadro más grave de padecimiento del apéndice.

Tras la intervención y ante la complejidad, tuvieron que hacer una incisión más grande, además pasó más tiempo internada; la denunciante comentó que durante su convalecencia, como no tenían camas disponibles, la retuvieron en el área de recuperación.

Además, indicó que la salud mental de la paciente es delicada, ya que tuvo un ataque de ansiedad frente a los doctores y estos no trataron de aminoraron su estado.

“Una encargada de área me dijo que no exagerara que ya estaba grande que ya hasta novio podía tener, eso frente a mi hija que se puso a llorar, muy nerviosa porque estaba en una área donde no tiene que estar”, narró la madre.

Esta no es la primera denuncia que surge en el mes, no obstante serán las mismas instituciones las que determinen si hubo o no mala práctica en el protocolo de atención.

