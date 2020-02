Señalan a la empresa operadora Vanguardia y Cambio

Pachuca.- Por explotación laboral, violación a derechos humanos y hostigamiento, operadores del Sistema de Transporte Masivo Tuzobús denunciaron a la empresa operadora Vanguardia y Cambio; además de que pidieron la intervención de autoridades federales, ya que el gobierno estatal dio la espalda a los conductores.

Un grupo de operadores del Tuzobús compartió a Libre por convicción Independiente de Hidalgo los atropellos que sufren por parte de la empresa Vanguardia y Cambio SA de CV, misma que lleva dos meses de operar y administrar el sistema de movilidad.

En entrevista, detalló que su contrato laboral es de ocho horas, sin embargo, el servicio de transporte requiere que trabajen de 9 a 10 horas corridas, sin comidas; y ese tiempo no se los pagan como extra, sino que la empresa le llama adicional, por el que les dan 36 pesos por hora.

Afectados explicaron que como una forma de ahorrarse el pago de otros operadores, diariamente les piden que cubran el turno completo, sin embargo, no se los pagan como tal, si no por hora, situación que no les es conveniente; pero no pueden negarse porque toman represalias contra ellos, como darles las últimas corridas, o que el inicio de su jornada sea lo más alejado de sus lugares de destino.

“Ha habido despidos injustificados y hay hostigamiento laboral por parte de los administrativos, ya que nos ponen en un punto de llegar que no nos favorece, para hacer nuestro relevo; por ejemplo, si me tocaba relevar el camión en Téllez y me resultaba favorable, me mandan al centro a relevarlo”, comentó uno de los trabajadores, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias.

Sin comer ni ir al baño en horas laborales

Señalaron que a el gerente de operación Ismael Aguilar Rosales no le importan los argumentos que tengan los operadores, y recordaron que uno de sus compañeros fue despedido al descender de su unidad sin pasaje, debido a que tenía necesidad de ir al baño, como el vehículo resbaló en una cuneta, fue acusado de atentar contra la empresa.

“Nosotros como operadores tenemos que llegar con la mentalidad de no hacer del baño y no comer. Para ellos no hay explicación que valga, no podemos ni comprar comida ni bajarnos del camión a orinar”, indicó, situación que resulta difícil en ocho y hasta 10 horas de jornada laboral.

Señalaron que el trabajar jornadas dobles atenta contra su salud y además pone en riesgo a los usuarios, porque el estar al frente del volante tantas horas seguidas su organismo se cansa y pueden llegar a pestañar o no estar conscientes de en qué estaciones hacer paradas.

“Ojalá el gobierno federal nos escuchara, que mandaran una comisión de ellos y que vean las condiciones en las que nos hacen trabajar, la explotación que estamos recibiendo, las agresiones y castigos que recibimos”, pues dijeron, ya no confían en el gobierno estatal que entregó el sistema a una empresa de la Ciudad de México sin importarle las condiciones laborales de los trabajadores.

Retrasos en alimentadoras

Debido a que desde ayer algunos operadores se negaron a aceptar el doble turno, la empresa optó por mover a trabajadores del volante de las rutas alimentadoras, con el fin de no parar unidades de la troncal.

Por tanto, las distintas rutas de alimentadoras registraron retrasos en la frecuencia de paso, tan solo en las 15C Central-Colosio y 17 hospital general-Tezontle, los usuarios reportaron esperas de más de media hora.

