Denuncian maltrato animal en centro de control canino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca.- La asociación civil Red Pro Animal denunció presuntas prácticas de maltrato animal a los ejemplares que llegan al Centro de Control Canino Metropolitano ubicado en Mineral de la Reforma.

En entrevista con este diario, Melisa Agüero Pérez, integrante de la asociación, explicó que en conjunto con otras asociaciones animalistas, Red Pro Animal presume que en el centro de control canino, equivalente a un antirrábico, existen cuando menos tres prácticas poco éticas por parte del personal.

En el lugar, refirió Agüero Pérez, existe la desaparición de perros de raza, quienes son trasladados presuntamente a otro municipio, incluso antes de que pasen las 72 horas; no dan de comer a quienes pernoctan ahí y, finalmente, los sacrificios no son realizados de manera humanitaria, además que los cuerpos no son desechados como lo marca la norma ambiental.

La integrante de Red Pro Animal además denunció malos manejos en la administración del lugar, pues los municipios, que deberían ser los encargados de administrarlo, lo abandonaron y, ante esa falta, la Secretaría de Salud de Hidalgo tomó las riendas y nombró como encargado del centro canino al veterinario Francisco Gómez.

Sin embargo, “no es una persona que gestione absolutamente nada, lo que nosotros pensamos es que quizá esté cuidando su puesto demasiado y parte de eso es no molestar a las autoridades, entonces no gestiona absolutamente nada y el centro, aunque sea un centro que a nivel nacional está reconocido por las instalaciones y por todo, no cumple con las expectativas para las que fue creado”, declaró.

La animalista abundó que no existen evidencias de los malos tratos y mala administración, pues no les dejan pasar con cámaras o aparatos celulares, incluso a los lugares comunes, pues “el director se sabe cuidar bien”.

Por ello, las asociaciones exigen la creación de un monitor ciudadano para conocer el funcionamiento adecuado del centro canino y si encuentran malas prácticas puedan corregirse.

Además, piden a los municipios de la Zona Metropolita de Pachuca retomar la administración del lugar para que la Secretaría de Salud pueda enfocarse en su tarea real que son las campañas de esterilización.

“Lo único que pedimos es que nos dejen hacer un observatorio ciudadano, que tengamos una visión objetiva de lo que está ocurriendo y que podamos hacer observaciones y que nos permitan dialogar y proponer”, declaró Agüero Pérez.

No votes yet. Please wait...

Comentarios