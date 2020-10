Denuncian posible mala práctica en ISSSTE de Pachuca

Un hombre que ingresó para una operación de columna, tras concluir el proceso, se le diagnosticó neumonía

Pachuca.- Familiares denunciaron supuesta mala práctica médica en un hombre que ingresó al hospital del ISSSTE Pachuca para una operación de columna y tras concluir el proceso le reportaron neumonía; argumentaron que desconocen la causa del padecimiento y piden intervención del gobierno.

En una carta abierta, el familiar del afectado narró “cuando salió de la operación aparentemente salió bien hablaba, movía completamente todo su cuerpo y comía por sí solo, el problema es que a los cuatro o cinco días comenzó con dificultad respiratoria porque supuestamente tenía neumonía, pulmonía y agua en los pulmones según el diagnóstico de los doctores, por lo que decidieron ingresarlo a terapia intensiva pero como seguía sin poder respirar los doctores lo regresaron a segundo piso con un ventilador artificial porque aparentemente ya le habían sacado toda el agua el problema es que no podía respirar y como se desesperaba mucho mordía el tubo y le realizaron una traqueotomía, la misma que conserva hasta hoy en día (24 de septiembre)”.

El texto fue enviado a los distintos medios de comunicación para hacer públicas las posibles malas prácticas médicas, aunque eso debe ser revisado por la comisión de arbitraje médico para acreditar el hecho.

La denuncia agrega “No recibimos la atención profesional que se merece mi papá, porque hasta ahorita el traumatólogo que lo operó no ha hecho pie para valorar la situación, no le han realizado ningún estudio para saber el motivo de porque se encuentra así, que hasta el momento ya perdió la movilidad de todo el cuerpo, come por medio de una sonda en el estómago. No contamos con la atención de ningún especialista que nos dé una respuesta a la situación”.

Los denunciantes pidieron la intervención del gobierno, para observar los procedimientos dentro de los hospitales y mejorar la atención, sobre todo considerando la contingencia que ya de por sí se vive en los nosocomios.

