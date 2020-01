Pachuca.- Son casi 15 días del primer mes de 2020 y la Compañía Iberoamericana de Teatro en Movimiento (CITM) no ha recibido el pago del programa Teatro escolar, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Parece ser que este año hubo ciertos cambios en esta convocatoria, mayormente el primer problema fue federal. Allá hay un gran movimiento de artistas a nivel nacional que están en situación similar con muchos problemas de pagos en concreto con el INBAL”, explicó a Libre por convicción Independiente de Hidalgo vía telefónica Raquel Muñoz, directora de la compañía.

Lo que el INBAL hizo fue depositar el dinero que debía a la compañía en octubre o noviembre para poder realizar la temporada de teatro en el Guillermo Romo de Vivar en diciembre.

“Se depositó el dinero hasta el 31 de diciembre de 2019, en nuestro caso, decidí sustentar la producción con recursos propios para poder cumplir con las fechas porque cambiarlas implicaba que todo el grupo de trabajo que ya había reservado y pedido permisos los iban a tener que cambiar.”

Con dinero de su bolsa, la Compañía Iberoamericana de Teatro en Movimiento llevó a cabo las fechas con la puesta en escena Nayra y el mundo de las sombras. En un punto inicial le dijeron a Raquel que el dinero sería depositado antes de que concluyera la temporada.

“Llegamos a las últimas semanas y no había dinero, acabó la temporada y nada; nosotros sustentamos el gasto de la placa, no tuvimos ninguna autoridad oficial para la develación de placa ni siquiera el secretario Olaf (Hernández Sánchez) o algún representante.”

Con el dinero depositado el último día de diciembre, que fue efectivo hasta el 2 de enero, la compañía esperaba el pago luego de trabajar gratis, endeudarse para subsanar los gastos y que los niños no fueran afectados por la situación.

“Nos comentan el 2 de enero que están de vacaciones y que no nos van a pagar hasta regresando, esto nos lleva hasta el 8 de enero, Sergio Aranda, de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, sí estuvo trabajando para movilizar lo posible, pero el área de finanzas no.”

Tras ingresar las facturas correspondientes, hasta ayer, no han podido cobrar el dinero del programa.

“Hoy yo llamé a Olaf para comentarle este problema, pero me pasaron con Hugo Sánchez, encargado del área finanzas, la excusa, que yo la entiendo, fue que tenían mucho trabajo porque tienen que hacer todas las finanzas del año pasado, pero yo también hice mi trabajo, yo ya me endeudé.”

Uno de los actores de la compañía se presentó en el teatro Hidalgo y argumentó que no se iría del lugar si no le daban a firmar el contrato y fue el viernes cuando se lo dieron, por lo que la directora insistió para que fueran firmados todos los demás, sin embargo, solo elaboraron menos de la mitad de los documentos.

“Hugo me había comentado que los contratos quedaban el lunes o martes y el deposito se hacía el miércoles, hoy (ayer) es martes y no han hecho los demás contratos, le insistí que los hiciera o eso iba a retrasar el depósito, me contestó que estaban trabajando para acelerar el trámite.”

Ante la desesperación de la directora, el funcionario respondió que les depositarían a las 19 horas, aunque no se hubieran firmado los contratos; a las 19:57 horas de ayer el depósito no había sido realizado. La directora afirmó que hay una falla burocrática en el que el problema mayor fue federal, pero que a nivel estatal tampoco le dieron una pronta respuesta.

Ya que el dinero no fue depositado, la compañía buscará exponer la situación un par de escalones más arriba para evidenciar el funcionamiento que hay en la dependencia estatal.

La compañía agradeció a Alma Rosa Castillo, conexión con la coordinación nacional de teatro, ya que fue unas de las personas que más apoyó en el proceso, junto con la coordinación buscan que la dependencia estatal cumpla prontamente con los pagos atrasados.

Alma Castillo, directora de la organización, afirmó que hay una falla burocrática en el que el problema mayor fue federal, pero que en el estado tampoco le dieron una pronta respuesta

Comentarios