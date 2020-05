En Barranca Sanfe, cerca de la colonia los Tigres en el límite territorial entre Mixquiahuala y Progreso de Obregón

Pachuca.- En Barranca Sanfe, cerca de la colonia los Tigres en el límite territorial entre Mixquiahuala y Progreso de Obregón, cuatro hectáreas de terreno están siendo dañadas para reencausar el agua que pertenece a esa reserva federal y de la que pretende adueñarse un particular.

El testimonio de los vecinos narró que el problema comenzó en 2018, cuando un particular de nombre Diego Rodríguez Espinoza, presuntamente pretende apoderarse de un terreno que pertenece al gobierno federal, en el lugar ya derribaron árboles, arbustos y han modificado un cauce de agua.

Para ello han ingresado maquinaria específica para derribar y modificar el suelo o el camino. El espacio, estimaron los vecinos es de aproximadamente cuatro hectáreas.

Narraron que en varias ocasiones lo han encarado ya que saben que ese terreno no pertenece a ningún particular, incluso han solicitado la intervención de la Conagua y los ayuntamientos, no obstante no han podido resolver el conflicto, ni han retirado las maquinas que siguen su paso.

El lugar específico es la colonia Danfhi en la tercera demarcación de Mixquiahuala, hasta el momento las autoridades no han intervenido, por lo que la población pidió que se detuvieran las obras ya que han acabado con la vegetación del lugar.

También piden sea revisada la posesión de ese terreno y las condiciones en las que actualmente está.

