Derrumbes en cavernas provocan temblores en Valle del Mezquital

El director de Protección Civil de Mixquiahuala Víctor Neria informó que los sismos registrados en los últimos días en ese municipio y en Progreso derivan del derrumbe de cavernas en el subsuelo y por el asentamiento de la tierra.

El viernes, cerca de las 8 horas, ocurrió un sismo con epicentro en Progreso, mientras que el lunes existió otro temblor a la 1:16 horas, por lo que habitantes de ambos municipios externaron su preocupación por las características de los movimientos telúricos.

La ciudadanía coincidió al señalar que los temblores se presentan acompañados de estruendos y duran no más de tres segundos; “como si taladraran las casas”, manifestó uno de los habitantes.

De acuerdo con el director de Protección Civil de Mixquiahuala, el Valle del Mezquital está asentado en lo que antes fue una cuenca, al secarse el agua del subsuelo quedaron huecos o cavernas que se derrumban, lo que ocasiona los temblores en la región.

Víctor Neria explicó que en los temblores registrados en la zona no existió movimiento de placas, únicamente caída de materiales de forma interna que provocan la vibración.

Derivado de los movimientos fueron intensificados los simulacros en Mixquiahuala; además, el funcionario recomendó contar con un plan de protección civil familiar, “ya que los sismos, como sabemos, no tienen horario”.

Dijo que los planes de alarma fueron modificados, puesto que los puntos de reunión están cambiando, ya que se necesita una respuesta más inmediata de la ciudadanía ante el menor tiempo con que cuentan para evacuar.

Recordó que Hidalgo no es una zona sísmica y los temblores registrados son por las características orográficas de la región, por lo que no es necesaria la instalación de sismógrafos, aunque en un momento dado corresponderá al gobierno federal colocar sensores si así lo considera.

