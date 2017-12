Establece que pague salarios retenidos a cinco regidores

Jaltocán

El alcalde de extracción perredista Guillermo Amador Lara y el tesorero Pedro Meseño desacataron la orden del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH-JDC-061-2017) que establece que paguen los salarios retenidos a cinco regidores a quienes no proporcionan sus dietas desde la segunda quincena de septiembre. Asimismo, exhortaron a que no descuenten las cuotas partidistas vía nómina.

La orden realizada el martes por el TEEH estableció que al día siguiente (miércoles) tendrían que pagar los salarios retenidos; sin embargo, hasta ayer no se habían realizado los pagos, informaron los regidores.

Los munícipes Nélida Saenz Soni (PRI), Yhance García Hernández (PRI), Isabel Becto Hernández (PRI), Alejandrino Sagahón Medina (PES) e Iván Ramírez García (PRD), acudieron al TEEH para que garantizara la protección de sus derechos.

Cinco de los ocho asambleístas acusaron al edil de autoritario y revanchista, toda vez que retiene los salarios en represalia porque no apoyan todas sus propuestas, como la firma de una liquidación a exempleados de la presidencia municipal, la cual consideraron excesiva.

Además, manifestaron que existe nepotismo en el ayuntamiento, pues dijeron que Guillermo Amador “hace tráfico de influencias” aprovechando su cargo.

Hasta el momento, Amador Lara no ha dado un posicionamiento sobre las acusaciones de los regidores de diversos partidos políticos, incluyendo uno del PRD, instituto en el cual milita.

La alcaldía suspendió labores y reanudará hasta el próximo 8 de enero. Los regidores avisarán al TEEH sobre la situación.

