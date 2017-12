Desafían al INE… con spots

Héctor Gutiérrez y Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Ciudad de México

Los partidos políticos estirarán la liga lo más que puedan en materia de propaganda en televisión.

A pesar de que existen resoluciones jurisdiccionales que impiden a los precandidatos únicos tener anuncios de radio y TV en tiempos oficiales, el PRI mandó al INE dos anuncios en los que aparece la imagen de su futuro abanderado presidencial, José Antonio Meade.

La intención del tricolor es que esos materiales sean difundidos en medios electrónicos a partir del 14 de diciembre, día en que iniciará oficialmente el periodo de precampaña.

Reforma público el viernes que el INE bajará del aire los comerciales en los que aparezcan precandidatos únicos a la presidencia.

En caso de que los anuncios del PRI sean programados en radio y televisión José Antonio Meade tendrá acceso a 2.8 millones de promocionales durante ese periodo que concluirá el 11 de febrero.

En los anuncios enviados por el PRI al INE aparecen imágenes del mitin que encabezó Meade el 3 de diciembre en la sede nacional de ese partido, durante la entrega de la constancia que lo acredita como precandidato único a la presidencia.

Al final de cada promocional, con voz en off, se advierte que el mensaje está dirigido a los integrantes de la convención nacional de delegados del PRI, instancia que deberá sesionar en febrero para elegir a Meade como candidato presidencial.

En tanto, Morena y PT promocionarán a Andrés Manuel López Obrador en radio y televisión mediante comerciales en los que no mencionan al tabasqueño por su nombre, aunque lo aluden.

“Tú, que cuando ves las noticias del gobierno piensas: estaríamos mejor, con ya sabes quién”, dice el mensaje de Morena y repite el recurso varias veces cada que alude al aspirante presidencial.

Morena y PT tendrán accesos, en conjunto, a 1.9 millones de impactos en medios electrónicos.

De acuerdo con los criterios establecidos por el anterior IFE y la corte, los precandidatos únicos no podrán difundir promocionales en medios electrónicos, pues se trataría de una violación al principio de equidad en la contienda.

La legislación electoral detalla que los promocionales en las precampañas son para que los aspirantes a candidatos difundan sus propuestas ante los militantes de sus partidos y, en caso de no haber contienda interna, los anuncios deberán tener contenido genérico del partido.

