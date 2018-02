La diputada federal indicó que varios militantes fueron maltratados; manifestó que el priismo atraviesa una crisis de ideales y valores, por lo que llamó a los militantes a rescatar y reencauzar el rumbo

Huejutla.-

Hay desánimo y desencanto entre los priistas de Hidalgo, además de que varios militantes fueron maltratados tras las postulaciones en la reciente selección interna, reconoció la secretaría jurídica del comité ejecutivo nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carolina Viggiano Austria.

La también diputada federal por el distrito de Huejutla indicó que el priismo atraviesa una crisis de ideales y valores, por lo que llamó a los militantes a rescatar y reencauzar el rumbo para que pueda ser construido por todos.

En entrevista difundida por Canal 12 de Huejutla planteó que el PRI es de todos, con las mismas oportunidades, pero si no se abre, si no se escucha y no le dan trato digno a cada uno de los militantes, no será un buen escenario.

Sostuvo que debe respetarse su inteligencia y dignidad como ser humano y no manipular para que funcione solo en las elecciones.

“Me parece que necesitamos rescatar nuestros ideales, resaltar nuestros valores como la lealtad, el valor democrático, que todos le damos a la vida política”, manifestó.

Destacó que debe hacerse un gran trabajo y este, de cualquier tamaño que sea, debe tener un reconocimiento.

Exhortó a tener paciencia, así como un plan de acción que esté operando; “yo haré mi parte y platicaré con los priistas; soy la que tiene más autoridad para decirles”.

Indicó que el no obtener la candidatura al Senado por Hidalgo no hace que uno sea más, ni menos, pero tampoco bajará la guardia.

“Voy a ir a pedir el voto, a lo mejor haya quien no tiene calidad moral para hacerlo, pero yo sí”, aseveró.

Afirmó que ve desencanto y hay que preguntarse por qué; reiteró que eso será trabajo de las candidatas, de escuchar, de sumar, de trabajar, pues las cosas tienen que funcionar.

“Amo a esta tierra, la gente es noble, trabajadora; hay priistas a los que les duele el partido, hay que revalorarlos, muchos de ellos los maltrataron”, finalizó.

Viggiano Austria, en Huejutla, anunció la rehabilitación de un parque recreativo en la colonia Paraíso de las Huastecas, así como la pavimentación de una calle en Oxtomal y asistió a la presentación interna de las precandidatas priistas.

Yo haré mi parte y platicaré con los priistas; soy la que tiene más autoridad para decirles”

Comentarios