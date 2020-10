Desaprovechó Tellería más de 31 mdp para infraestructura

El titular de la Secretaría de Obras del concejo municipal Felipe García comentó que a su llegada encontró una dependencia prácticamente inoperante

Pachuca.- La pasada administración de Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, no ejerció ni el uno por ciento de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fains), correspondiente a 2020, por lo que varias obras no fueron llevadas a cabo en colonias, barrios y fraccionamientos de la capital.

Así lo explicó en entrevista con este diario el titular de la Secretaría de Obras Públicas del actual concejo municipal Felipe García Hernández, quien comentó que a su llegada encontró una dependencia prácticamente inoperante.

“Hallamos un fuerte déficit laboral, sabemos que la pandemia hizo lo propio, pero independientemente de ello creo que fue un año sabático para el mandato anterior, realmente inoperante en la Secretaría de Obras Públicas y desconozco la razón, pero es lastimoso que el erario público se gaste de una forma errónea.”

Parte de esa inutilidad, abundó el funcionario, tuvo que ver con que no fue empleado ni un peso del recurso del Fains, el cual es utilizado para proyectos que combaten el rezago social y la pobreza, y que tan solo el año pasado ascendió a 32 millones de pesos, lo cual podría traer consecuencias.

“Prácticamente lo dejaron íntegro y nos dejan a nosotros la responsabilidad de poder ejercerlo, porque si no se ejecuta dentro del ejercicio fiscal, sencillamente el gobierno considera que no se gastó porque el municipio no lo necesita y entonces se corre el riesgo de recortes.”

Sobre los motivos por los que el saliente gobierno desperdició dicha etiqueta, dijo que son desconocidos para el actual órgano interino; sin embargo, pueden estar ligados a que el gobierno de Tellería Beltrán nunca solventó las observaciones que la Secretaría de Bienestar le hizo a las carpetas de proyectos para que estos fueran aprobados, pese a que la mayoría de demarcaciones sí lo hizo.

“Desconocemos por qué se les fue todo el año sin poderlo ejecutar, si prácticamente en los otros 83 municipios ya andan cerrando sus obras y aquí ni siquiera empezaron. Aunque una de las razones es porque el mandato de Tellería nunca logró solventar los lineamientos que le solicitaba la secretaría.”

Por tal motivo, y con la finalidad de no perder el dinero, García Hernández explicó que ahora el concejo trabaja a marchas forzadas para ejercerlo en por lo menos 21 acciones de infraestructura durante los tres meses que estará en funciones.

“Son las que tenemos ahorita consideradas a la brevedad, que de hecho ya están en un proceso de licitación para darle solución a ese capital y no dejarle el problema a la próxima alcaldía, porque ya entran el 15 de diciembre y ni siquiera estarían en condiciones de operar.”

Recordó que las acciones que serán llevadas a cabo en diversas colonias y barrios tienen que ver con alumbrado público, pavimentaciones, drenaje, entre otras, y serán financiadas con 31.7 millones de pesos proveniente de dicho fondo; además, planean utilizar el 100 por ciento del recurso, aunque no precisó con exactitud a cuánto asciende el monto.

