Desatiende DIF caso y después muere una persona en situación de calle

Pachuca.-

Cipriano Aguilar Estrada denunció que el DIF estatal no atendió oportunamente un caso de desalojo de una propiedad, ocupada indebidamente por una pareja; el hecho provocó la muerte de una persona en situación de calle.

En entrevista, Aguilar narró que desde hace dos años las autoridades no han atendido la petición para proteger a dos personas que no cuentan con un lugar donde vivir. El sistema debía procurar que, tras el desalojo, las personas afectadas no quedaran en situación de calle, no obstante, una de ellas falleció hace unos días.

Alberto Rivera Peralta y Francisca Licona Hernández eran una pareja que ante el desempleo optaron por habitar en una propiedad que no era suya, afirmó el entrevistado y dueño del terreno.

Él comenzó un juicio para recuperar la propiedad, acreditó la titularidad y el juicio se resolvió para que recuperaran el espacio mediante desalojo, “la jueza fue muy consciente y no permitió que las personas se quedaran así nada más y solicitó la intervención del DIF estatal para que los atendieran en salud y vivienda”.

Tras una revisión de la Secretaría de Salud, en 2015 fueron diagnosticados como personas altamente vulnerables, al vivir entre el cascajo de la casa, en medio del terreno.

Los documentos que el entrevistado mostró a este diario indican que además el espacio donde vivían era utilizado por los vecinos como basurero. Cuando les cuestionaron sobre su alimentación, dijeron que comían una vez al día, cuando a él le regalaban comida, además no tenían empleo y no querían tener despensa porque se la comían las ratas. La Secretaría de Salud en ese año constató que además la vivienda estaba rebasada de ropa, basura y excremento de animales.

Dijo que más allá del fallo que emitieron los juzgados a su favor, no es válido que las personas se queden sin protección alguna, sobre todo ahora que él falleció y ella se encuentra en la propiedad sola.

El entrevistado pidió la intervención de las instituciones que por fallo debieron actuar, declaró que la situación es más preocupante ahora que la mujer vive sola y está en situación económica precaria.

Comentarios