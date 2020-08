Descarta AMLO frenar comicios con decreto

Indicó que los protocolos de salud ya están establecidos, por lo que el Instituto Nacional Electoral deberá basarse en ellos para efectuar la jornada

Pachuca.- Con base en los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Nacional Electoral (INE) es el que decidirá si son celebradas o no las elecciones en Hidalgo y Coahuila y cuándo serán, indicó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reiteró que su gobierno no intervendrá.

Durante la conferencia de prensas de ayer en Sinaloa, el mandatario fue cuestionado sobre la controversia en la fecha y la petición de que intervenga la federación, “tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el gobierno, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación”.

Comentó que la Ssa ya definió los protocolos que todos deben cumplir, “entonces, a partir de esos el INE que es un organismo autónomo, tiene que decidir si se efectúan o no los comicios, cuándo y cumplir las medidas”.

Respecto a un supuesto decreto que emitiría para aplazar la jornada en las dos entidades, AMLO señaló que legalmente no les corresponde, “ya no son los tiempos de antes. Anteriormente, todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ahora no”.

Destacó que buscarán que de verdad haya autonomía en ese instituto encargado de organizar las votaciones, que sean independientes, autónomos y que no dependan de la administración, “ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que les daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades”.

Recientemente, el presidente del consejo general del INE Lorenzo Córdova Vianello comentó que el 18 de octubre para el llamado a acudir a las urnas podría cambiar si el órgano de salubridad general pidiera reconsiderar el día.

