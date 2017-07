Desconoce Sayonara señalamiento por obstaculización de recursos

Sonia Rueda / Pachuca

Recientemente, la secretaria de Educación Sayonara Vargas fue desconocida por el legislador de Nueva Alianza e integrante del sindicato Eliseo Molina Hernández, quien la señaló por obstaculizar recursos federales para el estado; en entrevista, la funcionaria dijo que no recibió ningún señalamiento directo por parte de ninguna autoridad.

“Lo más lamentable es que para el gremio magisterial y su organización sindical la señora Sayonara ya no es una interlocutora válida”, declaró Molina Hernández.

Al respecto, la secretaria indicó que ella no recibe aún ninguna acusación, pronunciamiento o mensaje directo, por lo que aseguró que no responderá a ningún señalamiento, y reiteró que sigue trabajando en los servicios educativos, en centros escolares y con el sindicato de trabajadores.

Las irregularidades que acusó el diputado son: falta de pago durante meses a los docentes que trabajan en escuelas de tiempo completo, nula gestión para regularizar a los profesores que laboran bajo el régimen de honorarios y no reciben remuneración alguna, atraso en las compensaciones del personal de supervisión y nula aplicación de recursos para formación continua.

Recientemente, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar expresó que ni el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo Luis Enrique Morales, ni la delegada del comité nacional Mirna Saldívar Paz le expresaron el desconocimiento a la secretaria de Educación Pública.

En entrevista, el secretario enfatizó que no tiene conocimiento de algún tipo de conflicto entre el sindicato y la dependencia, y en reuniones con personal del SNTE nunca le expresaron que la desconocen.

