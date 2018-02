Desconocía delegado convenios entre Sedesol y dependencias de Hidalgo

Pachuca.-

Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que involucra a funcionarios estatales, son situaciones que se hicieron directamente con oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de las que la delegación desconocía, indicó el delegado en Hidalgo Víctor Velasco Orozco.

El funcionario recordó que durante el ejercicio de 2016 él no estaba en dicha dependencia, pero sí en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, en ella también los acuerdos fueron con las oficinas centrales.

“Son situaciones que se hicieron directamente con oficinas centrales, nosotros como delegación no tuvimos información o acceso a ese tipo de situaciones, lo digo como delegado de Sedesol y delegado que fui de Sedatu; son situaciones que hacen directamente en oficinas centrales, no teníamos conocimiento”, refirió sobre las implicaciones de Radio y Televisión de Hidalgo y la Universidad Politécnica de Francisco I Madero.

Velasco Orozco indicó que esos hechos no afectan en lo más mínimo el funcionamiento de la dependencia, “claro que no, los programas se manejan aparte, tienen su techo presupuestal y estamos trabajando en ese sentido”.

Comentó que el firmar convenios con las instituciones públicas es un mecanismo que lo aprueba la ley para poder pagar algunas situaciones, y en el caso que involucra a la Universidad Politécnica de Francisco I Madero está permitido por la ley, por lo que no lo calificó como un desvío hasta que no se compruebe lo contrario.

“Nosotros como delegación no tuvimos acceso a ese tipo de contratos, acciones, y no tenemos desvíos de ningún programa, de ningún tipo de acciones, somos observados por todas las oficinas que se dedican a estar observando que no haya desvíos, que no tengamos un mal funcionamiento de los programas”, expresó.

