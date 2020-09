Desecha TEEH demandas de Morena por improcedencia

Mediante una sesión virtual

Pachuca.- En sesión virtual del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) fueron desechados siete de los ocho juicios para la protección de los derechos político-electorales promovidos por militantes y aspirantes a precandidaturas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en diversos municipios de la entidad.

Los magistrados resolvieron el desechamiento del juicio TEEH-JDC-080/2020 y su acumulado TEEH-JDC-096/2020, interpuestos por Lady Liliana Ramírez Ortega, María Margarita Alvarado Álvarez y Maricela Lugardo Ortega en contra del comité ejecutivo nacional (CEN), la comisión nacional de elecciones y la comisión nacional de honestidad y justicia (CNHJ) del vinotinto.

Eso por falta de interés jurídico de las accionantes para impugnar el resultado del proceso interno de ese instituto para la designación de la precandidatura a la alcaldía de Tlanalapa; dado que expresaron haber participado en ese pero no acreditaron haber alcanzado dicha designación.

En ese sentido, fueron rechazados los procesos TEEH-JDC-089/2020 y su acumulado TEEH-JDC-091/2020, iniciados por Juan Francisco Luna Castelán, Juan Daniel Olguín Cerón y Eva Guerrero Robledo en contra de la deliberación y resultado del proceso de designación interna para postulación de la precandidatura al ayuntamiento de Atotonilco el Grande, ya que los demandantes únicamente presentaron su solicitud de aspirantes a precandidatos sin obtener el registro.

Al encontrar inviable la querella TEEH-JDC-102/2020 inscrita por Celerino Hernández Antonia, aspirante a la precandidatura de Morena por Atlapexco, los ministros resolvieron desecharla debido a que el actor manifestó haber presentado su solicitud de ingreso y no haber recibido ninguna notificación por parte de la fracción, la cual reconoció tal acto; sin embargo, el Instituto Estatal Electoral (IEE), también como autoridad responsable, señaló que en esa demarcación el movimiento no registró ninguna planilla, por lo cual resultó improcedente el reclamo.

También, dio improcedente el expediente TEEH-JDC-110/2020, suscrito por el militante Ismael Fuentes Ruaro contra la comisión nacional de elecciones de dicho grupo político por violaciones a la convocatoria, toda vez que los magistrados aludieron a su extemporaneidad para su desechamiento, dado que la inscripción de la queja se presentó el 25 de agosto, quedando fuera del plazo legal establecido del día 21 al 24 de ese mes.

En tanto, fue rechazado y archivado el juicio TEEH-JDC-114/2020, presentado por José Luis Rodríguez Higareda y otros, en su calidad de aspirantes y militantes del vinotinto en contra del reconocimiento como precandidato de Ricardo Raúl Baptista González, señalando como autoridad responsable al IEE y su organismo público electoral local.

Su invalidez devino de que el demandante pretendió impugnar un acto que aún no ha sucedido, al señalar que Morena lo registró el 19 de agosto y que el IEE aceptó la solicitud sin cumplir el requisito de elegibilidad por no haberse separado del cargo con antelación; sin embargo, Baptista González solicitó licencia para su cargo como diputado en dos ocasiones: en marzo y el 19 de agosto, siendo el 27 de agosto cuando el Legislativo hidalguense se la otorgó. Asimismo, la afirmativa o negativa a la solicitud de registro de la candidatura será el viernes, por lo cual no existe acto a impugnar.

Fue desechado a causa de la extemporaneidad con la que se presentó el juicio TEEH-JDC-116/2020, iniciado por Ana Lilia Fuentes Cornejo en su calidad de precandidata a regidora segunda propietaria de Morena en Tezontepec de Aldama, quien acusó como responsable al representante de ese instituto político ante el IEE y al comité ejecutivo estatal por indebida inscripción de las precandidatas a regidoras segundas propietaria y suplente de Morena. Lo anterior dado que el plazo para capturar la querella fue del 20 al 23 de agosto y fue presentada hasta el día 26 de ese mes.

Relativo al proceso TEEH-JDC-076/2020 y sus acumulados TEEH-JDC-113/2020, tramitados por Francisco Patiño Cardona e Hilda Miranda Miranda contra la causa interna de selección de pretendiente a edil del movimiento en Mineral de la Reforma, el cambio de género de la figura a alcalde y la indebida notificación de los resultados de la encuesta para la postulación del mismo; los magistrados declararon el sobreseimiento de las demandas por extemporaneidad.

Al aclarar que el 14 de agosto mediante reunión virtual por Zoom, la cual fue transmitida en Facebook, dieron a conocerse los resultados de la encuesta para elegir munícipes, así como el género de los aspirantes a ocupar las precandidaturas, entre estas la de la Reforma. Además, calificaron como infundados los agravios expresados por Hilda Miranda sobre la certeza, objetividad e imparcialidad.

Por otro lado, ella manifestó haber sido la única aspirante registrada sin comprobarlo. Es así que las autoridades ordenaron a la comisión nacional de elecciones de Morena para que en un plazo de 24 horas remita a la quejosa el dictamen de designación de Areli Maya Monzalvo como precandidata de esa fracción a la presidenta municipal de la Reforma, mismo que contenga los resultados de las encuestas y las razones de su decisión. Posterior a ello, en un plazo 24 horas deberá avisar el cumplimiento del fallo al TEEH, pues en caso contrario será acreedora a una medida de apremio.

