Pachuca.- Para costear el tianguis de pueblos mágicos, el gobierno estatal desembolsó 9 millones 995 mil pesos, evento con el que la entidad, según aseguró en su momento el titular de la Secretaría de Turismo, Eduardo Baños Gómez sentó precedente a escala nacional.

Según consta información proporcionada a este medio en respuesta a solicitud de información con folio 00901219 presentada por este medio ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, la Dirección General de Promoción, Mercadotecnia y Comercialización de la Secretaría de Turismo contrató a la empresa Key on Hand S.A de C.V para la realización del evento.

La empresa, fue contratada mediante la Licitación Pública No. EA-913003989-N-383-2019, fue adjudicado y contratado contrato 657/19, disponible en el siguiente link: http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/OMayor/48/2019/DGCP/Cuarto_trimestre/657-19.pdf.

La Secretaría de Turismo contrató a dicha empresa el servicio integral para la realización del evento, de tal forma que tuvo a su cargo el desarrollo de la creatividad y conceptualización del espacio.

Asimismo, en la respuesta ofrecida a este medio, el ejecutivo informó el evento no contó con patrocinios de empresas, es decir, se realizó con recursos propios.

Tras los recortes presupuestales que aplicó la federación el año pasado, el Programa de Pueblos Mágicos no recibió recursos el año pasado. Tampoco estaba asegurada la realización del tianguis, sin embargo el ejecutivo estatal obtuvo la sede para el evento y lo costeó sin apoyo de la federación.

El recinto ferial fue la sede de dicho evento que fue la evolución de la antigua Feria Nacional de Pueblos Mágicos, de la cual fueron efectuadas cinco ediciones.

Los 121 pueblos mágicos del país, tuvieron ahí un espacio para promover sus atractivos. Un corredor artesanal, gastronómico y por primera vez mesas para realizar citas de negocios y comercialización de paquetes turísticos fueron parte del tianguis.

