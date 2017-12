Por desinterés de presidencia, sueltan al Perro Pelcastre

Pachuca.-

Luego de que no compareció ninguna persona con legitimación del ayuntamiento de Pachuca, dentro de las 48 horas que da la ley, para formular la querella en relación a los hechos ocurridos el viernes en la capital del estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) anunció hace unos minutos que carece de sustento jurídico para privar de la libertad a Óscar Pelcastre Almanza, líder de la Foideh.

En un comunicado de prensa, la dependencia de justicia abundó que el agente del Ministerio Público, procedió a resolver la solicitud de libertad requerida por el defensor del imputado.

La PGJEH abundó que a partir de la puesta a disposición del imputado, a la representación social no acudió persona alguna del ayuntamiento para acreditar la propiedad de la patrulla que se dijo fue dañada, así como el avalúo de los daños correspondientes, “lo que evidencia la falta de interés por la parte agraviada”.

Además en lo que respecta al delito de ultrajes a la autoridad, no resulta suficiente sólo el dicho de los elementos de la Policía municipal que tomaron conocimiento de los hechos en estudio, por tal razón es necesario presentar testigos presenciales de los hechos, situación que no ocurrió, por lo que se considera que el ayuntamiento de Pachuca o sus representantes legales han desatendido esta situación.

Es por estos motivos, que con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 113 fracción décimo séptima y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la PGJEH resolvió otorgar libertad al imputado.

El viernes, elementos de la Policía municipal de Pachuca, detuvieron a Óscar el Perro Pelcastre, líder de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh) por la presunta responsabilidad en los delitos de ultrajes a la autoridad, desacato y resistencia de particulares, lesiones, alteración al orden público, amenazas y lo que resulte, situación que desató un enfrentamiento entre sus agremiados y granaderos de Pachuca.

