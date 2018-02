Pachuca.-

“La constructora Sylma es únicamente de mi propiedad y de mi hermana María de los Ángeles, mi hermano Marco no es accionista ni socio de la empresa, no puede existir conflicto de interés entre la firma y mi hermano, dado que cuando se autorizó el fraccionamiento Esmeralda él no ostentaba ningún cargo”, reviró Silvia Rico Moreno en conferencia de prensa, tras los señalamientos en contra de la inmobiliaria de su propiedad.

Así lo expuso para desmarcar a su hermano de las denuncias que interpuso Leonardo García Vázquez, quien evidenció el posible conflicto de interés en el que habría incurrido Marco Antonio Rico Moreno, ya que además de desempeñarse como subsecretario de Obras de Hidalgo, fungía supuestamente como director responsable de obra de la constructora Sylma.

Tras esos hechos, la constructora Sylma denunció a García Vázquez por difamación, para que posteriormente fuera detenido por la Policía estatal y vinculado a proceso.

La situación derivó, incluso, en que ahora el exsubsecretario está actualmente bajo investigación por parte del gobierno estatal.

Antes, el indiciado realizó diversos señalamientos contra la empresa por afectaciones a una vivienda ofrecida por el fraccionamiento Esmeralda, en Zempoala, Hidalgo.

En ese contexto, la presidenta de la constructora Sylma declaró que cuando se otorgaron los permisos para el espacio habitacional, específicamente el 30 de junio de 2008, su hermano Marco Antonio Rico Moreno no era funcionario público.

Fue hasta el 2 de mayo de 2011 cuando este obtuvo la subsecretaría de Obras Públicas durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, para luego ser ratificado por la administración de Omar Fayad Meneses el 22 de septiembre de 2016.

Además, continuó, las licencias de construcción fueron emitidas por autoridades municipales, no estatales.

“Adicionalmente Sylma nunca ha recibido contratos de obra pública por parte del gobierno federal, estatal o municipal, por lo que es imprecisa la información dada a conocer por algunos medios”, expuso.

La propietaria de la inmobiliaria aseguró que Leonardo García Vázquez ha emprendido una campaña “sistemática” de “acoso y difamación” contra su empresa, sin fundamento alguno.

Asimismo dijo que la vivienda referida en las quejas de García Vázquez no es de su propiedad, pues el inmueble está registrado bajo la propiedad de Rafael Ávila del Ángel, hecho que fundamentó con supuesta evidencia fotográfica de la documentación que avala la compra-venta.

El afectado, quien hoy enfrenta un proceso penal, denunció en su momento daños a su casa, en el fraccionamiento Esmeralda, provocados por una inundación. Sin embargo, señaló la empresaria, fueron cubiertos por la compañía aseguradora al propietario legitimo del inmueble, con una suma de 85 mil 600 pesos.

Refirió que Sylma se contactó en numerosas ocasiones con García Vázquez para atender sus inconformidades, “pero él continuó colocando mantas con quejas para disuadir a potenciales compradores en perjuicio de mi empresa y de las personas que trabajan para mí”.

Por lo anterior, aseguró: “No tuvo otra opción que entablar una demanda contra él (Leonardo García), en aras de salvaguardar el prestigio que he forjado por años.

“Para mí y las personas que colaboran conmigo, resulta inexplicable la actitud, ya que al no ser el dueño de la vivienda no tiene la legitimidad para reclamar a la inmobiliaria algo que la compañía de seguros ya le pagó al afectado”, subrayó.

De lo anterior Silvia Rico aseguró que seguirá adelante con la denuncia contra Leonardo García “acorde a los tiempos” que marca la ley.

“Creo que tenemos que esperar, los tiempos nos lo marcarán y veremos”, indicó.

La empresaria hizo hincapié en que constructora Sylma tiene más de 18 años en el ramo, periodo en el que ha construido más de 3 mil viviendas. La firma, dijo, “generó 300 empleos directos, así como 600 indirectos”.

