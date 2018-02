Desmiente extrabajadora del FICA a Mariano Bouchot

Pachuca.-

En la conferencia de prensa para presentar la segunda edición del Festival Internacional de Cine de América (FICA), el coordinador del evento Mariano Bouchot fue cuestionado por este diario sobre el reclamo de una extrabajadora en la edición pasada, quien aseguró no le habían pagado su sueldo.

Bouchot respondió, sin dar más detalles, que dicha persona enfrentaba un proceso judicial; Yotzmit Ramírez, quien trabajó para el proyecto del FICA el año pasado y que se presentó en la rueda de prensa de 2017, se comunicó con este medio informativo para desmentir tal sentencia.

“No tengo ningún proceso judicial de nada, a mí no me ha llegado nada y quiero ver que Mariano se atreva a levantarme un proceso… yo puedo comprobar que trabajé para el festival, ellos me pagaron 40 mil pesos sin ni siquiera pedirme un recibo.”

Yotzmit aseguró que luego de exigir el pago durante la presentación oficial del FICA, en 2017, se reunió con Bouchot y Olaf Hernández, secretario de Cultura del estado, para arreglar la situación.

“Llegó el día de la clausura del festival, yo conseguí el número oficial de Olaf y le dije que no me habían pagado, a las dos horas me estaba depositando Mariano y no quería pagarle a mi asistente.”

La también locutora contó que el año pasado conoció por estas fechas a Mariano.

“Me pintó un festival increíble; yo conseguí con la Secretaría de Cultura federal un apoyo, Mariano tiene el convenio, no solo era recibir por parte de la secretaría federal, sino también lo que el festival estaba obligado a darles, la secretaría nos pidió que dentro del marco del festival pudiéramos armar una conferencia con la Red de Periodistas Cinematográficos del país, facilitarle a la red un espacio y a cambio nos consiguieron pautar el Cineminuto del festival en la Cineteca Nacional, el cartel oficial, poder estar en pantallas de aeropuerto y terminales de autobús, lo que pasó es que pasaban los meses y Mariano no nos pagaba.”

Aseguró que hay personas que a la fecha aún se les debe sus respectivos pagos y que les bajaron el sueldo.

“Yo no sé cómo pretende hacer este festival cuando está muy desprestigiado dentro de la comunidad cinematográfica… A Mariano no lo conoce nadie en esta industria, anda diciendo que su cortometraje formó parte de Cannes, pero no fue parte de la selección”, expresó.

Pero el festival sigue

Bouchot, ante medios, hizo un llamado a la Secretaría de Cultura estatal y al gobernador Omar Fayad Meneses para que se continúe apoyando el proyecto; el año pasado, la dependencia dirigida por Olaf Hernández destinó al festival, de acuerdo con Mariano Bouchot, 600 mil pesos a transporte, hospedaje y comidas de los invitados.

Dichos invitados extendieron días después un comunicado en el que se quejaban de “diversas situaciones que se traducen en falta de respeto, maltrato, poca resolución de problemas y falta de responsabilidad de la directiva para con los asistentes”.

El FICA de este año se llevará a cabo del 18 al 22 mayo, el cambio de fecha es, según el propio Bouchot, debido al proceso electoral que tendrá el país; además, anunció un laboratorio con diferentes módulos de especialización para la industria cinematográfica.

