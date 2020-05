Pachuca.- Tras el bloqueo de hoy en la carretera Tula-Jorobas por parte de vecinos que protestaron por la retención de una moto habilitada como taxi, la cual dijeron le fue asegurada a un menor de edad, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) señaló que el transporte era conducido por un adulto de 25 años.



La dependencia dio a conocer que anteriormente la prestación de ese servicio ya lo había detectado meses atrás, sin embargo, mediante dialogo con el grupo de personas que hoy bloqueó vías estatales y federales de comunicación, llegaron al acuerdo de no transportar a las personas de ese modo.



Lo anterior, debido a que las adaptaciones a estas unidades llamadas “mototaxis” no brindan seguridad a los usuarios, no cuentan con seguro de usuario y ponen en riesgo a los pobladores.

Explicó que la unidad fue intervenida al conductor de 25 años, por estar prohibida en la ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, mediante operativo realizado el martes por la Semot para verificar las medidas sanitarias y salvaguardar la salud y la vida de los usuarios.

Más información en la edición impresa de mañana

Comentarios