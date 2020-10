Desmiente Simey Olvera presunta detención en Chilcuautla

La diputada federal aseveró que no se encontraba cometiendo ningún tipo de delito electoral

Pachuca.- La diputada federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Simey Olvera aclaró el incidente ocurrido la noche del viernes en Chilcuautla, respecto a su presunta detención en dicho lugar. Aseveró que no se encontraba cometiendo ningún tipo de delito electoral, pues es “paloma y jamás un mapache”.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la legisladora morenista aseguró que la información que circuló en redes sociales y algunos medios es “totalmente falsa”, pues la propia Fiscalía Especializada en Delitos Electorales avaló que nada de lo dicho es cierto.

Precisó que efectivamente acudió a dicho municipio donde un grupo de personas intentaron verificar lo que llevaban en su vehículo, derivado de sus usos y costumbres, a lo cual accedió; sin embargo, solicitó la presencia de la Policía para llevar a cabo dicha tarea.

En ese sentido, acusó que es “muy peligroso que se estén compartiendo noticias de ese tipo y difamando sin tener la certeza”, pues refirió que cuenta con el documento que da certeza de su inocencia ante cualquier señalamiento.

“No hay nada que perseguir, todo está en orden y aclarado también; lo que estamos viendo en Morena es que lo están atacando porque saben que en estas elecciones hay una posibilidad real de alcanzar la democracia en nuestro estado”, subrayó.

Finalmente, enfatizó que como militante de Morena tiene claros sus principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, los cuales, “he cumplido al pie de la letra y por eso los estoy saludando; recuerden que yo soy Paloma, siempre seré Paloma y jamás un mapache”.

La aclaración de la diputada fue resultado de información divulgada previamente, respecto a su presunta detención en dicho municipio por parte de pobladores que supuestamente la acusaban de “operar la zona en favor de la candidata morenista María Patricia González”, lo cual, finalmente fue desmentido por la legisladora.

La aclaración de la legisladora fue resultado de información divulgada previamente

Comentarios