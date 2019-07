Desplegarán más efectivos de GN en Ixmiquilpan

ROCÍO VELARDE / LOURDES NARANJO

Tezontepec.- Serán desplegados más efectivos de la Guardia Nacional en Ixmiquilpan, tras las ejecuciones que en las últimas semanas se han perpetrado en el municipio, así lo adelantó el gobernador del estado Omar Fayad Meneses en entrevista con medios de comunicación al visitar Tezontepec.

De acuerdo con el mandatario, el gobierno hará un reforzamiento de seguridad en ese municipio del Valle del Mezquital; además, pidió al gobierno local cooperar para hacer un trabajo más coordinado.

Recordó que el gobierno que encabeza Pascual Charrez fue el último en permitir la conexión de cámaras y arcos carreteros, “eso de que las cámaras no se instalaran, ya me parecía hasta raro, yo creo que alguna sorpresita nos iba aparecer, por eso es que no se instalaban”.

Adelantó que pedirá una evaluación sobre los hechos ocurridos y un reforzamiento de la Guardia Nacional, “López Obrador le cumplió a los hidalguenses y me mandó 500 elementos, palabra cumplida del presidente y refuerzo al estado de Hidalgo”.

Dijo que en Ixmiquilpan pondrán en marcha inteligencia, videovigilancia, presencia y patrullajes para que no se enrarezca el clima en el municipio, considerado un polo de desarrollo para la entidad, ya que aquí se ubica el corredor de los balnearios, catalogados como los más bonitos de México.

Reiteró que su gobierno no permitirá que esa zona se descomponga, ya que una parte importante de la población vive del turismo, “queremos tener un Ixmiquilpan seguro, vamos a pedir la participación social y de la gente para que denuncie, que vea quiénes son los que están descomponiendo la seguridad en el municipio, porque a este lugar hay que fortalecerlo para que siga con el desarrollo de lo más maravilloso que tiene, los balnearios”.

Cabe recordar que hasta el momento suman 17 las ejecuciones que se han suscitado en Ixmiquilpan, luego que la mañana del jueves los cuerpos de tres personas fueran localizados en el barrio San Antonio, junto con un mensaje firmado aparentemente por un cártel delictivo y con amenazas a delincuentes, mandos policiacos y políticos de la demarcación.

Sobre la declaratoria ambiental en la región de Tula, dijo que es un tema que tratará de manera personal con el presidente de la República el próximo domingo, en la visita que hará en la entidad, ya que es un tema urgente para la entidad. Además, expresó que hay que voltear a la entidad, pues “somos la cloaca de la Ciudad de México” Agradeció la declaratoria de emergencia ambiental, porque, puntualizó, así se habrán de sumar varias dependencias para ayudar a esa región.

Inauguran casa de cultura Con una inversión de 4 millones de pesos, ayer inauguraron la casa de la cultura de Tezontepec, la cual consta de 800 metros cuadrados de construcción en dos plantas y que beneficiará a más de 5 mil 500 personas.

El gobernador Omar Fayad y el alcalde Pedro Porras Pérez encabezaron la inauguración del sitio en el que podrán realizarse actividades relacionadas con la lectura, danza, música, talleres, exposiciones, cursos y todo tipo de actividad que contribuya con el desarrollo cultural de las personas.

Durante el acto, destacaron que el complejo tiene capacidad para recibir a 350 personas y cuenta con baños, vestidores, seis módulos para talleres, cuatro módulos para disciplinas artísticas, así como una biblioteca y un auditorio.

“Así como es importante construir espacios culturales, también es fundamental para cualquier gobierno conservar lugares que por su historia y trascendencia tienen un valor especial y que se encuentran abiertos para todo el público”, refirió el mandatario estatal.

