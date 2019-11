Proveedores, contratistas, políticos y familiares, así como servidores públicos y asociaciones, figuran en las 14 mil 711 concesiones de transporte colectivo e individual otorgadas a lo largo de 15 años en 79 municipios hidalguenses, desde 2004 hasta 2019.

Además de la entrega indiscriminada de permisos para operar unidades de transporte, destaca la falta de ordenamiento para la distribución en las demarcaciones, ya que tan solo Pachuca cuenta con 35.2 por ciento del total de concesiones de taxis en Hidalgo, y existen cinco jurisdicciones que no cuentan con ninguna autorización.

Concentran 10 municipios mayoría de concesiones

Del total de concesiones de transporte público individual (taxis) otorgadas de 2004 a 2019 en todo Hidalgo, 10 municipios concentran 69.4 por ciento; mientras que en las autorizaciones del transporte público colectivo, mismo número de jurisdicciones agrupan 53.6 por ciento del total de permisos.

Lo anterior, de acuerdo con el padrón de concesiones publicado por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) el 22 de octubre, el cual enlista el total de permisos otorgados por el gobierno del estado para la operación de rutas del servicio público.

Dicho padrón contiene la lista de las personas físicas y morales que cuentan con autorizaciones para el transporte colectivo, que son en total 6 mil 652, mientras que los permisos del transporte individual son 8 mil 59, lo que genera un total de 14 mil 711 combis y taxis con permiso para operar en 79 demarcaciones de la entidad.

De las concesiones para taxis, Pachuca (2 mil 839), Mineral de la Reforma (491), Tula (487), Tulancingo (418), Tizayuca (368), Huejutla (339), Tepeji (233), Zimapán (181), Ixmiquilpan (128) y Tepeapulco (109) concentran el 69.4 por ciento del total de permisos otorgados en 15 años.

En contraste, Tlahuiltepa (uno), Mineral del Chico (dos), Epazoyucan (tres), Chapulhuacán (cuatro), Pisaflores (cuatro), Omitlán (seis), Juárez (cinco), Metepec (cinco), Cardonal (seis) y Almoloya (seis) son los 10 municipios que menos permisos de taxis tienen; mientras que Pacula, La Misión, Yahualica, Eloxochitlán y San Agustín Metzquititlán no cuentan con concesiones.

Mientras que de los permisos para unidades colectivas, Pachuca (923), Tulancingo (741), Huejutla (333), Tizayuca (328), Tula (316), Mixquiahuala (271), Tepeji (252), Ixmiquilpan (170), Acaxochitlán (122) y San Agustín Tlaxiaca (115) son los que agrupan el mayor número de autorizaciones y en conjunto representan el 53.6 por ciento del total.

No obstante, los 10 municipios con menos transporte colectivo son: Eloxochitlán (uno), Emiliano Zapata (uno), Nopala (tres), La Misión (cuatro), Chapulhuacán (cinco), Juárez Hidalgo (seis), Metepec (ocho), Tepehuacán (ocho), Tlahuiltepa (11) y Lolotla (12); además, San Agustín Metzquititlán no aparece con registro de concesión.

Debe Semot estandarizar procesos de entrega: especialista

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo debe estandarizar los procesos mediante los cuales otorga las concesiones del servicio público, porque no puede ser que el mayor cuidado que se tiene en la oferta se concentre en Pachuca, indicó el especialista en movilidad Everardo Chiapa Aguillón.

El director de proyectos de la Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local celebró que la dependencia estatal hiciera público el padrón de concesiones del transporte público en Hidalgo, lo que refleja, dijo, un primer esfuerzo por transparentar la información.

Sin embargo, mencionó que el formato de consulta no es el más adecuado, “aunque esté disponible el padrón, no puede consultarse fácilmente porque son archivos PDF, esto implica que quienes quieran evaluar la concentración de concesiones en cierto municipio tengan que hacer un procesamiento de la información aparte. No hay una interfaz amigable de consulta, esto le resta un poco de transparencia al padrón”.

Chiapa Aguillón comentó que con la publicación del padrón se comprobó lo que se sabía históricamente acerca de grupos o personas que concentran los permisos, “al menos en Pachuca destaca Autotransportes Hibe, que es una empresa que desde siempre se caracterizado por concentrar varias concesiones”.

De acuerdo con la lista de permisos a taxis, en 2016 le fueron autorizadas tres concesiones en Pachuca a María Victoria, una a Mayra Araceli y una a Salvador, todos con apellido Hidalgo Benítez, representantes de Autotransportes Hibe, además de que la asociación ya contaba con cinco permisos en la modalidad individual. También existen 16 autorizaciones a la agrupación en modalidad colectiva en la capital del estado.

El especialista en movilidad indicó que más allá de que las autoridades en materia de movilidad y transporte se hayan manifestado en favor de hacer más estudios de diagnóstico del transporte, “se requiere de un control estricto en el otorgamiento, ya no se puede permitir la concentración de concesiones en pocas familias, se tiene que abrir a la competencia y tienen que redefinirse los criterios por los que cualquier ciudadano podría adquirir alguna concesión”.

Chiapa Aguillón recomendó a la población consultar el padrón para que pueda sacar sus conclusiones o deducciones de cómo está concentrado el transporte o las autorizaciones en todo el estado, y saber quiénes son los concesionarios que figuran con mayor número de permisos.

Osorio Chong, el que más otorgó

En 15 años, el gobierno del estado otorgó 14 mil 711 concesiones de transporte público, tanto individual como colectivo, periodo que comprende cuatro administraciones estatales (2004-2011), de las cuales la de Miguel Ángel Osorio Chong destaca por ser la que mayor número de permisos concedió con 6 mil 744, lo que representa 45.8 por ciento del total.

De acuerdo con el padrón de concesionarios que inicia en 2004, periodo en el que fungía como gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, mismo que concluyó el 31 de marzo de 2005, en 15 meses fueron otorgadas 2 mil 276 concesiones en modalidad individual y mil 289 para colectivas, es decir, suman un total de 3 mil 565 permisos.

Mientras que del primero de abril de 2005 al 31 de marzo de 2011, periodo de gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, entregaron 3 mil 675 concesiones de taxis y 3 mil 69 para unidades colectivas, con lo que suman 6 mil 744.

Para el periodo del primero de abril de 2011 al 4 de septiembre de 2016, el entonces gobernador Francisco Olvera Ruiz autorizó mil 966 concesiones de transporte público en modalidad individual y 2 mil 293 para colectivas, es decir, otorgó 4 mil 259 permisos.

En tanto, en lo que va de la administración de Omar Fayad Meneses y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), han sido otorgadas 159 concesiones, de las cuales 38 fueron para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, dirigido a taxis especializados en trasladar a personas con discapacidad.

Cabe mencionar que en los últimos meses de gobierno, Olvera Ruiz concedió 919 licencias, de las cuales, según datos de la Semot, a 144 les inició un proceso de revocación por irregularidades en la designación.

Según la solicitud de información con folio 00366719, del total de procesos para revocación, en 2017 iniciaron 44, en 2018 realizaron 100 más y para este año la Semot implicó 200 concesiones en procedimientos administrativos de revocación, cuyo avance es información reservada por cuestiones jurídicas.

Terminaron las malas prácticas: Movilidad

El 22 de octubre, durante su comparecencia ante el Congreso estatal, el titular de la Semot José Luis Guevara Muñoz aseguró a los diputados que las malas prácticas en la entrega de concesiones “ya se acabaron, con total certeza y absoluta seguridad puedo decir que esa etapa, donde se entregaban bajo criterios lejanos a lo técnico, jurídico o por otro tipo de situaciones, ha quedado atrás”.

Indicó que con la publicación del padrón de concesionarios, el gobierno estatal marca un antes y un después, “hay lugares donde se tienen que entregar, pero hay que hacerlo con base en criterios técnicos, jurídicos y pensando en un esquema de transparencia”.

Para ello, mencionó, trabajan en el programa de ordenamiento del transporte convencional para asignar las concesiones a quienes las van a trabajar, para lo cual pondrán a disposición una plataforma para que las personas interesadas puedan inscribirse, subir su documentación y ver cómo avanza el trámite.

Destacan proveedores, familiares y servidores públicos

Presidentes municipales, exregidores, proveedores, contratistas, militantes políticos principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esposas, familiares y hasta servidores públicos aparecen en la extensa lista de concesionarios, tanto de transporte individual como colectivo.

Por mencionar algunos, en Huejutla tres concesiones fueron autorizadas en agosto de 2016 a Evelyn Maydeli Flores Franco, hermana de la excandidata del PRI por San Felipe Orizatlán, Brenda Liset Flores Franco; y dos permisos fueron dados a Nicolás Antonio Hernández, líder regional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); mientras tres fueron otorgados a José Bernabé Cruz Flores, expresidente municipal.

También dos concesiones fueron entregadas a Erika Gallegos Valles, quien aparece como defensora pública del distrito judicial de Huejutla de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con un directorio actualizado hasta diciembre de 2017; y dos permisos a Rafael Galván Hernández, exdirigente de taxistas adheridos a la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante (FUTV) en ese municipio.

En Pachuca aparecen Clemente Bernardo Ortega Sosa con tres concesiones en 2010, quien está en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno estatal como Demovial; Martha Briggetti Martínez Sánchez tiene cinco e igual está en el padrón de contratistas como Estudios Especializados en Construcción y Desarrollo de Proyectos.

Además, en 2011 le fueron otorgadas cuatro concesiones a Blanca Estela Flores Hernández, expresidenta del voluntariado del Poder Judicial, cuando Valentín Echavarría Almanza presidió el Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, Reyna Bautista Granados aparece con tres concesiones en 2011; ella fue secretaria ejecutiva de la Secretaría de Finanzas cuando fungía como titular Nuvia Mayorga Delgado y también fue su secretaria particular cuando esta última dirigía la comisión nacional de pueblos indígenas.

Asimismo, destaca Erika Elizabeth Trujillo Ortiz con tres permisos, quien fuera excandidata a diputada local por el principio de representación proporcional del PRI en 2018.

Como funcionarios públicos resaltan Erika Saab Lara, subsecretaria de la Semot con las concesiones con número 4439 y 18493 de San Felipe Orizatlán; y tres más a nombre de Emma Edith e Iris Gabriela con los mismos apellidos y municipio; y la concesión 23167 autorizada en agosto de 2016 a Alejandro Mariel Díaz, quien funge como director general del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores.

Los 10 con más permisos

Taxis Colectivas Pachuca: 2 mil 839 Pachuca: 923 Mineral de la Reforma: 491 Tulancingo: 741 Tula: 487 Huejutla: 333 Tulancingo: 418 Tizayuca: 328 Tizayuca: 368 Tula: 316 Huejutla: 339 Mixquiahuala: 271 Tepeji: 233 Tepeji: 252 Zimapán: 181 Ixmiquilpan: 170 Ixmiquilpan: 128 Acaxochitlán: 122

