Captadas en lo que va de la administración de Fayad

Pachuca.- Las inversiones captadas en lo que va de la actual administración estatal han logrado que el empleo en Hidalgo registre estabilidad, señaló en entrevista el presidente de Coparmex Hidalgo Ricardo Rivera Barquín.

El dirigente hizo notar que aunque la generación de nuevos puestos de trabajo en la entidad no ha sido muy significativa tampoco han disminuido, tendencia que consideró refleja que existe estabilidad a nivel local.

“A nivel nacional se ha registrado disminución, lo cual genera preocupación, pero en el caso de Hidalgo la llegada de las inversiones que ha traído el gobernador Omar Fayad han logrado que Hidalgo esté estable; si bien no se han generado por encima, no ha disminuido y eso habla de estabilidad dentro del estado”, comentó.

El líder empresarial destacó que el bajo crecimiento marcará el cierre de año, “esa es la realidad, no creemos que haya una mejoría, pero desde la iniciativa privada estaremos trabajando para que no disminuya el número de empleos”.

Además reiteró que existe una permanente preocupación por el panorama que viene para 2020.

“Estamos preocupados porque el país vecino va con crecimiento de 2 por ciento y que México, aun siendo nuestro primer aliado no logra tener crecimiento, preocupa que no llega la inversión, se anuncia pero no se logra concretar”, dijo.

En este contexto, Ricardo Rivera Barquín confío en que el congreso local logre etiquetar 100 millones de pesos que permitirían ofrecer una bolsa de créditos al sector privado de Hidalgo. La medida, abundó, ayudará a dinamizar al sector.

