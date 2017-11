Pachuca.- La Asociación Hidalguense de Atletismo (AHA) detectó irregularidades en algunas carreras “con causa”, por lo que ya inició trabajos con el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) para detectar y desterrar ese tipo de situaciones.

Martin Zustaeta Labastida, presidente de la AHA, resaltó la importancia de que las pruebas de calle, organizadas por la iniciativa privada, cuenten con el aval de la asociación, la cual garantiza que se cumpla lo que marca la convocatoria.

“Ahora que estamos en coordinación con el instituto (Inhide) procuramos sugerirles que la donación se haga de forma inmediata, al término del evento, y con representantes de las instituciones que serán beneficiadas”, mencionó en entrevista.

Adelantó que dentro de las mesas de trabajo que sostuvieron con el Inhide resaltan los “candados” que se pondrán para hacer cumplir lo que estipulan las carreras altruistas.

“Esos candados son, básicamente, que se cumplan todos los puntos que debe tener un organizador de carreras, desde el momento de certificar la ruta, que un medidor de la Federación Mexicana de Atletismo venga a checar el trayecto, eso tiene un costo, desde ahí el organizador dice que es “con causa” para ya no cubrir ese requisito y el Inhide se ve obligado a otorgarle las facilidades, y esos son algunos de los candados que vamos a elaborar.”

Zustaeta invitó a los corredores que verifiquen que las pruebas en las que participen cuenten con el aval de la AHA, “es por su propio beneficio, porque nosotros garantizamos que la premiación que se les ofrece sea real, porque nos hemos encontrado con muchas quejas de que esto no se cumple al final, y una vez que se tengan esos candados el corredor tendrá la certeza de que recibirá lo que es.”

Son varias, no me atrevo a nombrarlas porque no estábamos inmersos dentro de la organización, no estaban avaladas”