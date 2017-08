Pachuca.- Derivado de la primera auditoría realizada a la nómina magisterial por la federación, la SEP detectó en Hidalgo 36 plazas de posibles aviadores, es decir, personas que cobraban por dar clases sin hacerlo.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Sayonara Vargas Rodríguez, quien explicó que inicialmente dicha auditoría arrojó mil 444 plazas con alguna irregularidad, por lo cual la dependencia a su cargo emprendió un análisis minucioso para corroborar su situación real.

Derivado de este proceso y a dos semanas de que la SEP federal presentó los resultados de la auditoría, solo 36 permanecen en situación dudosa, pues los supuestos titulares no se han presentado para aclarar la situación.

La secretaría explicó que la mecánica para saber cuál era el estatus de dichas plazas fue no realizar la transferencia electrónica correspondiente a su pago, en vez de eso, continuó, “se colocó un cheque para que el maestro viniera y asegurarnos dónde se encontraba exactamente y a la fecha solo tenemos 36 maestros o nombres que no encontramos definitivamente”.

Así detalló el caso en el ámbito local al término del evento de asignación de plazas en educación media superior: “De esos mil 444 (casos) nosotros tenemos 36 faltantes y en cuanto sepamos qué ocurre con ellos entonces tomaremos medidas necesarias y le informaremos a la federación para que sancione conforme a norma; si el maestro no está frente a grupo, no tiene un lugar de trabajo, no sabemos quién es, es un fantasma, entonces la plaza no existe y tendríamos que declararlo en la federación”, recalcó.

Se trata, abundó, de docentes de educación básica que perciben salarios de entre 15 y 20 mil pesos al mes. Los cheques de esas 36 personas están en poder de la dependencia estatal. Dijo que la última etapa de revisión en torno al tema culminará el jueves. El 18 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que encontró 44 mil 76 plazas irregulares en las escuelas del país.

En el marco de la reunión con 23 de los 32 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario aseguró que el costo de esas plazas equivale a 5 mil millones de pesos anuales.

El hecho, dijo el funcionario federal, pone fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa. En el ámbito nacional el pago del total de las plazas ya fue suspendido, por lo que las vacantes serán puestas a concurso nuevamente.

